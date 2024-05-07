Учасник із Фінляндії збентежив "голою" витівкою на сцені Євробачення 2024 (відео)

Учасник колективу Windows95man із Фінляндії з’явився на сцені практично голим

Триває перший півфінал пісенного конкурсу Євробачення 2024 року. Переглянути онлайн-трансляцію можна на "Телеграфі". Тим часом бурхливу реакцію у залі викликав не лише номер українських учасниць alyona alyona та Jerry Heil, а й виступ колективу Windows95man з Фінляндії з піснею No Rules.

Справа в тому, що один із учасників колективу за сюжетом номера з’явився на сцені, ніби народжуючись з яйця. І був він майже голим. Видно, що на ньому світла кепка і футболка із символікою Windows95, при цьому нижче поясу артист виглядає голим. Пікантності виступу додав той факт, що артист навмисне прикривається на сцені різними елементами, зображуючи голого. Хоча, якщо придивитися, на ньому все ж таки є тілесні труси.

Що цікаво, наприкінці номера учасник Windows95man одягнув коротенькі джинсові шорти, які спустилися на мотузках. І поки цей учасник ніби дуркував на сцені, його напарник співав композицію No Rules, яка дуже зайшла глядачам у залі.

Раніше "Телеграф" розповідав, що учасниця від Ірландії вразила моторошним перформансом на сцені Євробачення.