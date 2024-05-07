У будинку буде свіже повітря та прохолода: обов’язково зробіть це з вікнами

Проста процедура допоможе покращити атмосферу у квартирі

Пластикові вікна вже перестали бути чимось незвичним. Але далеко не всі власники таких вікон у своїх будинках та квартирах знають про те, що їх можна налаштовувати залежно від сезону.

Зазвичай майстри встановлюють вікна в стандартному режимі, але крім нього є ще "літній" та "зимовий". Основна відмінність між окремими режимами полягає у ступені притиску стулки до рами. Контролювати це можна самостійно.

Як перевести вікна на літній режим

У зимовому режимі стулка максимально притискається до рами, щоб у приміщення не потрапляло холодне повітря та домовласники економили на опаленні. У літньому режимі стулка трохи відходить від рами, тому в приміщення надходить більше свіжого повітря. Якщо ви бажаєте перевести вікна у певний режим, перевірте, чи є в бічній частині стулки спеціальні штифти. Завдяки їм тиск може бути легшим або сильнішим.

Перемикання вікон у літній режим знижує ймовірність появи плісняви та грибків. Завдяки правильному регулюванню повітря немає умов для появи вологи. Таким чином можна позбутися пилу в будинку і знизити нагрівання приміщень.

Зверніть увагу на регулювальний ролик. Посередині є точка чи лінія. Якщо позначка знаходиться поруч з ущільнювачем, це означає, що вікно переведено у зимовий режим. Якщо символ знаходиться зовні, вікно знаходиться у літньому режимі. Змінити режим можна просто повернувши значок у потрібну сторону за допомогою шестикутника.

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