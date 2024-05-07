Дітей з прогулянки кликати не доведеться: на такі макарошки вони прибіжать самі

Їх точно зметуть за секунди

Хочеться швидко приготувати ситну страву, щоб вся родина наїлася? Якщо ви любите макарони, то цей рецепт для вас.

Рецепт від Shuba за кілька кроків забезпечить чудовою м’ясною вечерею. Знадобляться вам нехитрі продукти: будь-який сорт макаронних виробів, помідори та фарш. Лічені хвилини — і на столі смакота.

Як приготувати макарони з фаршем та томатами

Інгредієнти на 2 порції:

макарони — 250 г;

м’ясний фарш — 400 г;

цибуля ріпчаста — 1 шт.;

часник, зубчики — 1 шт.;

паста томатна — 1 ч. л.;

томати — 2 шт.;

вершки 30%, олія, сіль, перець чорний мелений — за смаком.

Спосіб приготування:

Чистим і дрібним кубиком нарізаємо цибулю та часник, обсмажуємо до напівпрозорості цибулі. Туди ж додаємо фарш, розминаємо лопаткою і на середньому вогні смажимо близько 15 хвилин. Надрізаємо помідори, відправляємо у велику миску і на кілька хвилин заливаємо окропом. Дістаємо з води, чистимо та збиваємо блендером до пюреподібного стану. Приготовлене пюре з помідорів разом із томатною пастою відправляємо до м’яса і тушкуємо близько 7-10 хвилин. Через зазначений час додаємо спеції, вершки та сіль. За хвилину вимикаємо вогонь і залишаємо каструлю на плиті.

Макарони відварюємо відповідно до інструкції на упаковці. Викладаємо на тарілку, зверху поливаємо підливою з фаршем та томатами. Подаємо з улюбленим салатом.