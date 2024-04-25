Домашні проситимуть добавки: рецепт пісного кексу з лохиною

Такий кекс стане чудовим варіантом десерту у час посту.

Піст — це не лише час для духовного очищення, але й чудовий шанс спробувати нові страви, які не тільки смачні, але й корисні. Одним із таких рецептів є пісний кекс з лохиною — ароматний, ніжний та насичений вітамінами. Також, пропонуємо рецепт шоколадного торту в мікрохвильовці.

Сьогодні ми поділимося з вами рецептом пісного кексу з лохиною, який допоможе вам приготувати справжню домашню випічку, що порадує та здивує ваших рідних. Про це пише cookpad.

Класичний кекс з лохиною

Інгредієнти:

200 г борошна

100 г цукру

1 ч. л. розпушувача

1/2 ч. л. солі

100 мл рослинного масла

100 мл апельсинового соку

1 ч. л. тертої цедри апельсина

1 ч. л. ванільного екстракту

200 г свіжої або замороженої лохини

Приготування:

1. Розігрійте духовку до 180°C. Форму для кексу змастіть маслом та посипте борошном.

2. У мисці змішайте борошно, цукор, розпушувач та сіль.

3. В іншій мисці збийте віночком рослинне масло, апельсиновий сік, терту цедру апельсина та ванільний екстракт.

4. Додайте рідкі інгредієнти до сухих і швидко перемішайте до утворення однорідного тіста.

5. Додайте лохину до тіста й акуратно перемішайте.

6. Вилийте тісто у форму для кексу та випікайте протягом 40-50 хвилин до золотистого кольору.

7. Готовий кекс трохи остудіть у формі, потім вийміть і повністю остудіть на решітці.

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