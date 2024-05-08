Які країни пройшли у фінал Євробачення 2024 після першого півфіналу: повний список

Стало відомо, учасники яких країн пройшли у фінал Євробачення 2024

Сьогодні, 7 травня, у Мальме пройшов перший півфінал пісенного конкурсу Євробачення 2024 року. І вже відомо, які країни пройшли у гранд-фінал, що відбудеться у суботу, 11 травня.

Як відомо, всього учасниками Євробачення 2024 стали 37 країн. У першому півфіналі виступили учасники 15 країн, серед яких представниці України alyona alyona та Jerry Heil.

Список країн, що пройшли у фінал:

Кіпр: Силия Капсис — Liar

Сербія: Teya Dora — Ramonda

Ірландія: Bambie Thug — Doomsday Blue

Україна: alyona alyona & Jerry Heil — Teresa & Maria

Хорватія: Baby Lasagna — Rim Tim Tagi Dim

Словенія: Raiven — Veronika

Фінляндія: Windows95man — No Rules!

Португалія: Иоланда – Grito

Люксембург: Талли — Fighter

Литва: Silvester Belt — Luktelk

Раніше "Телеграф" розповідав, що alyona alyona раптово травмувалася на репетиції Євробачення-2024. Співачка пояснила причину того, що сталося.