Які країни пройшли у фінал Євробачення 2024 після першого півфіналу: повний список
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Стало відомо, учасники яких країн пройшли у фінал Євробачення 2024
Сьогодні, 7 травня, у Мальме пройшов перший півфінал пісенного конкурсу Євробачення 2024 року. І вже відомо, які країни пройшли у гранд-фінал, що відбудеться у суботу, 11 травня.
Як відомо, всього учасниками Євробачення 2024 стали 37 країн. У першому півфіналі виступили учасники 15 країн, серед яких представниці України alyona alyona та Jerry Heil.
Список країн, що пройшли у фінал:
Кіпр: Силия Капсис — Liar
Сербія: Teya Dora — Ramonda
Ірландія: Bambie Thug — Doomsday Blue
Україна: alyona alyona & Jerry Heil — Teresa & Maria
Хорватія: Baby Lasagna — Rim Tim Tagi Dim
Словенія: Raiven — Veronika
Фінляндія: Windows95man — No Rules!
Португалія: Иоланда – Grito
Люксембург: Талли — Fighter
Литва: Silvester Belt — Luktelk
Раніше "Телеграф" розповідав, що alyona alyona раптово травмувалася на репетиції Євробачення-2024. Співачка пояснила причину того, що сталося.