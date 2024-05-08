alyona alyona та Jerry Heil пройшли до фіналу Євробачення 2024

Артистки виступлять у великому фіналі конкурсу

Відгримів перший півфінал Євробачення 2024, у якому українські виконавиці alyona alyona та Jerry Heil показали яскравий виступ. Європейська аудиторія гідно оцінила номер дівчат, тож їм вдалося потрапити до грандфіналу музичного конкурсу.

alyona alyona та Jerry Heil виступили у першому півфіналі під номером 5, пише "Телеграф". За композицію Teresa & Maria проголосувало чимало глядачів, адже дівчата пройшли до фіналу Євробачення.

За можливість представити свою країну у великому фіналі змагалися 15 країн. Утім, під час першого півфіналу це вийшло зробити лише 10 найкращим: Сербії, Португалії, Словенії, Україні, Литві, Фінляндії, Кіпру, Хорватії, Ісландії та Люксембургу.

Також у четвер, 9 травня відбудеться другий півфінал конкурсу. Там позмагаються учасники з Мальти, Албанії, Греції, Швейцарії, Чехії, Франції, Данії, Вірменії, Латвії, Австрії, Іспанії, Сан-Марино, Грузії, Бельгії, Естонії, Італії, Ізраїлю, Норвегії та Нідерландів.

Грандфінал Євробачення 2024 відбудеться у суботу, 11 травня. За перемогу поборються 26 країн-учасників, серед яких країни "Великої п'ятірки", країна-переможниця — Швеція та 10 конкурсантів з двох півфіналів.

Цікаво, що під час фіналу лінії для голосування відкриють перед виступом першого конкурсанта. Тобто, свій вибір можна буде робити одразу під час конкурсу, не чекаючи закінчення всіх номерів.

Раніше "Телеграф" розповідав, які зміни чекають глядачів на Євробаченні 2024. З'явилися деякі важливі нововведення.