alyona alyona та Jerry Heil викликали фурор у першому півфіналі Євробачення 2024 (відео)

Дівчата запалили публіку потужним виконанням

Представниці від України на Євробаченні 2024 — alyona alyona та Jerry Heil, вже продемонстрували свій номер у першому півфіналі музичного конкурсу. Співачки виступали п'ятими. Європейська публіка зустріла наших артисток дуже тепло.

alyona alyona та Jerry Heil виступили у шведському місті Мальме з зворушливою композицією Teresa & Maria. У ній йдеться про силу та незламність українських жінок під час війни, розпочатою Росією проти України, пише "Телеграф".

Артистка обрали для номеру дуже цікаві вбрання: Альона була одягнена у костюм з гладенької тканини сіруватого відтінку. Він складався з штанів, накидки з високими наплічниками та кольчуги — сорочки, виконаної з металевих кілець. Такий елемент одягу колись носили воїни, тож недаремно артистці підібрали цю деталь — вона відповідає реаліям сьогодення.

Якщо у Альони був войовничий образ, то Яні обрали більш ніжний. Вона одягнула довгу сукню у підлогу молочного відтінку, зібрану на талії. Зверху — накидка такого ж відтінку. Також Яна мала лицарські наплічники. Ці елементи воїнів вкотре нагадали європейцям, що в Україні триває жорстока війна та наш народ мужньо чинить опір російським окупантам.

Виступ alyona alyona та Jerry Heil на Євробаченні 2024

Аудиторія в залі підтримувала Альону та Яну гучними оплесками. Виступ закінчився оваціями від єврофанів.

Раніше "Телеграф" писав, як голосувати на Євробаченні 2024 за новими правилами. Робити свій вибір можна після закінчення останнього номера протягом 15-25 хвилин. Однак, голосувати за свою країну не можна.