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Тануть у роті: рецепт ніжних пиріжків з картоплею

Автор
Марія Ціхоцька Марія Ціхоцька
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Ці пиріжки просто тануть у роті (зображення створено за допомогою ШІ)
Ці пиріжки просто тануть у роті (зображення створено за допомогою ШІ). Фото Телеграф

Ця страва стане чудовим варіантом перекусу до школи чи на роботу.

Хто ж не любить пиріжків? Їх рум'яна скоринка, ароматна начинка та ситність роблять їх улюбленою стравою багатьох.

Сьогодні я поділюся з вами чудовим рецептом пиріжків з картоплею, які готуються без дріжджів. Їх тісто виходить неймовірно пухким та ніжним, а начинка — простою та ситною.

Інгредієнти для тіста:

  • 200 г кефіру (2,5%)
  • 1 яйце
  • 1/2 чайної ложки соди
  • 1/2 чайної ложки солі
  • 3 столові ложки рослинної олії
  • 300 г борошна (приблизно)

Інгредієнти для начинки:

  • 500 г картоплі
  • 1 цибулина
  • 1 столова ложка рослинної олії
  • Сіль та перець за смаком

Приготування тіста:

  1. Кефір злегка підігріти (до кімнатної температури) та змішати з яйцем.
  2. Додати соду, сіль та рослинну олію. Перемішати.
  3. Поступово додати борошно, замішуючи м'яке тісто, яке не липне до рук.
  4. Тісто накрити рушником та залишити в теплому місці на 30 хвилин.

Приготування начинки:

  1. Картоплю очистити, нарізати кубиками та відварити до готовності.
  2. Цибулю дрібно нарізати та обсмажити на рослинній олії до золотистого кольору.
  3. Зварену картоплю злити, розім'яти в пюре.
  4. Додати до картопляного пюре обсмажену цибулю, сіль та перець за смаком. Перемішати.

Формування пиріжків:

  1. Тісто розділити на порційні шматочки.
  2. Кожен шматочок тіста розкачати в коржик.
  3. На середину коржика викласти начинку.
  4. Защипнути краї тіста, формуючи пиріжок.

Випікання:

  1. Деко застелити пергаментним папером.
  2. Викласти пиріжки на деко.
  3. Змастити пиріжки збитим яйцем.
  4. Випікати в розігрітій до 180°C духовці протягом 20-25 хвилин, до золотистого кольору.

Порада:

  • Пиріжки можна також смажити на сковороді на невеликому вогні з обох боків до золотистого кольору.
  • До картопляної начинки можна додати інші інгредієнти за смаком, наприклад, гриби, м'ясний фарш, зелень.
  • Пиріжки з картоплею можна подавати гарячими з чаєм, сметаною або кефіром.

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