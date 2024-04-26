Тануть у роті: рецепт ніжних пиріжків з картоплею
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Ця страва стане чудовим варіантом перекусу до школи чи на роботу.
Хто ж не любить пиріжків? Їх рум'яна скоринка, ароматна начинка та ситність роблять їх улюбленою стравою багатьох.
Сьогодні я поділюся з вами чудовим рецептом пиріжків з картоплею, які готуються без дріжджів. Їх тісто виходить неймовірно пухким та ніжним, а начинка — простою та ситною.
Інгредієнти для тіста:
- 200 г кефіру (2,5%)
- 1 яйце
- 1/2 чайної ложки соди
- 1/2 чайної ложки солі
- 3 столові ложки рослинної олії
- 300 г борошна (приблизно)
Інгредієнти для начинки:
- 500 г картоплі
- 1 цибулина
- 1 столова ложка рослинної олії
- Сіль та перець за смаком
Приготування тіста:
- Кефір злегка підігріти (до кімнатної температури) та змішати з яйцем.
- Додати соду, сіль та рослинну олію. Перемішати.
- Поступово додати борошно, замішуючи м'яке тісто, яке не липне до рук.
- Тісто накрити рушником та залишити в теплому місці на 30 хвилин.
Приготування начинки:
- Картоплю очистити, нарізати кубиками та відварити до готовності.
- Цибулю дрібно нарізати та обсмажити на рослинній олії до золотистого кольору.
- Зварену картоплю злити, розім'яти в пюре.
- Додати до картопляного пюре обсмажену цибулю, сіль та перець за смаком. Перемішати.
Формування пиріжків:
- Тісто розділити на порційні шматочки.
- Кожен шматочок тіста розкачати в коржик.
- На середину коржика викласти начинку.
- Защипнути краї тіста, формуючи пиріжок.
Випікання:
- Деко застелити пергаментним папером.
- Викласти пиріжки на деко.
- Змастити пиріжки збитим яйцем.
- Випікати в розігрітій до 180°C духовці протягом 20-25 хвилин, до золотистого кольору.
Порада:
- Пиріжки можна також смажити на сковороді на невеликому вогні з обох боків до золотистого кольору.
- До картопляної начинки можна додати інші інгредієнти за смаком, наприклад, гриби, м'ясний фарш, зелень.
- Пиріжки з картоплею можна подавати гарячими з чаєм, сметаною або кефіром.
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