Тануть у роті: рецепт ніжних пиріжків з картоплею

Ця страва стане чудовим варіантом перекусу до школи чи на роботу.

Хто ж не любить пиріжків? Їх рум'яна скоринка, ароматна начинка та ситність роблять їх улюбленою стравою багатьох.

Сьогодні я поділюся з вами чудовим рецептом пиріжків з картоплею, які готуються без дріжджів. Їх тісто виходить неймовірно пухким та ніжним, а начинка — простою та ситною.

Інгредієнти для тіста:

200 г кефіру (2,5%)

1 яйце

1/2 чайної ложки соди

1/2 чайної ложки солі

3 столові ложки рослинної олії

300 г борошна (приблизно)

Інгредієнти для начинки:

500 г картоплі

1 цибулина

1 столова ложка рослинної олії

Сіль та перець за смаком

Приготування тіста:

Кефір злегка підігріти (до кімнатної температури) та змішати з яйцем. Додати соду, сіль та рослинну олію. Перемішати. Поступово додати борошно, замішуючи м'яке тісто, яке не липне до рук. Тісто накрити рушником та залишити в теплому місці на 30 хвилин.

Приготування начинки:

Картоплю очистити, нарізати кубиками та відварити до готовності. Цибулю дрібно нарізати та обсмажити на рослинній олії до золотистого кольору. Зварену картоплю злити, розім'яти в пюре. Додати до картопляного пюре обсмажену цибулю, сіль та перець за смаком. Перемішати.

Формування пиріжків:

Тісто розділити на порційні шматочки. Кожен шматочок тіста розкачати в коржик. На середину коржика викласти начинку. Защипнути краї тіста, формуючи пиріжок.

Випікання:

Деко застелити пергаментним папером. Викласти пиріжки на деко. Змастити пиріжки збитим яйцем. Випікати в розігрітій до 180°C духовці протягом 20-25 хвилин, до золотистого кольору.

Порада:

Пиріжки можна також смажити на сковороді на невеликому вогні з обох боків до золотистого кольору.

До картопляної начинки можна додати інші інгредієнти за смаком, наприклад, гриби, м'ясний фарш, зелень.

Пиріжки з картоплею можна подавати гарячими з чаєм, сметаною або кефіром.

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