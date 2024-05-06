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Тане у роті: рецепт ніжного італійського десерту сабайон

Автор
Марія Ціхоцька Марія Ціхоцька
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Цей десерт дуже ніжний та смачний (зображення створено за допомогою ШІ)
Цей десерт дуже ніжний та смачний (зображення створено за допомогою ШІ). Фото Телеграф

Якщо ви хочете вразити своїх гостей ніжним італійським десертом — пропонуємо рецепт крему сабайон.

Сабайон — це ніжний і повітряний десерт італійської кухні, який підкорює своїм вишуканим смаком і простотою приготування. Його можна подавати як самостійну страву, так і використовувати як основу для інших десертів, наприклад, тірамісу або фруктових салатів. також, пропонуємо рецепт цукерок за 5 хвилин.

Сьогодні ми поділимося з вами трьома рецептами Сабайона, які допоможуть вам створити справжній шедевр на вашій кухні.

Класичний Сабайон

Інгредієнти:

  • 3 жовтки
  • 50 г цукру
  • 50 мл Marsala (десертного вина)
  • 1/4 ч. л. ванільного екстракту

Приготування:

  1. Збийте жовтки з цукром до пишної маси.
  2. Додайте Marsala і ванільний екстракт.
  3. Поставте каструлю на водяну баню: налийте в каструлю з товстим дном трохи води, не доходячи до кипіння, а зверху поставте миску з яєчною сумішшю.
  4. Збийте яєчну суміш на водяній бані протягом 5-7 хвилин, доки вона не загусне і не стане пухнастою.
  5. Зніміть каструлю з вогню і негайно подавайте.

Також ми ділились рецептом чудових рогаликів.Раніше, ми пропонували рецепт бананових оладок.

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