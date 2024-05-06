Тане у роті: рецепт ніжного італійського десерту сабайон
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Якщо ви хочете вразити своїх гостей ніжним італійським десертом — пропонуємо рецепт крему сабайон.
Сабайон — це ніжний і повітряний десерт італійської кухні, який підкорює своїм вишуканим смаком і простотою приготування. Його можна подавати як самостійну страву, так і використовувати як основу для інших десертів, наприклад, тірамісу або фруктових салатів. також, пропонуємо рецепт цукерок за 5 хвилин.
Сьогодні ми поділимося з вами трьома рецептами Сабайона, які допоможуть вам створити справжній шедевр на вашій кухні.
Класичний Сабайон
Інгредієнти:
- 3 жовтки
- 50 г цукру
- 50 мл Marsala (десертного вина)
- 1/4 ч. л. ванільного екстракту
Приготування:
- Збийте жовтки з цукром до пишної маси.
- Додайте Marsala і ванільний екстракт.
- Поставте каструлю на водяну баню: налийте в каструлю з товстим дном трохи води, не доходячи до кипіння, а зверху поставте миску з яєчною сумішшю.
- Збийте яєчну суміш на водяній бані протягом 5-7 хвилин, доки вона не загусне і не стане пухнастою.
- Зніміть каструлю з вогню і негайно подавайте.
Також ми ділились рецептом чудових рогаликів.Раніше, ми пропонували рецепт бананових оладок.