Тане у роті: рецепт ніжного італійського десерту сабайон

Якщо ви хочете вразити своїх гостей ніжним італійським десертом — пропонуємо рецепт крему сабайон.

Сабайон — це ніжний і повітряний десерт італійської кухні, який підкорює своїм вишуканим смаком і простотою приготування. Його можна подавати як самостійну страву, так і використовувати як основу для інших десертів, наприклад, тірамісу або фруктових салатів. також, пропонуємо рецепт цукерок за 5 хвилин.

Сьогодні ми поділимося з вами трьома рецептами Сабайона, які допоможуть вам створити справжній шедевр на вашій кухні.

Класичний Сабайон

Інгредієнти:

3 жовтки

50 г цукру

50 мл Marsala (десертного вина)

1/4 ч. л. ванільного екстракту

Приготування:

Збийте жовтки з цукром до пишної маси. Додайте Marsala і ванільний екстракт. Поставте каструлю на водяну баню: налийте в каструлю з товстим дном трохи води, не доходячи до кипіння, а зверху поставте миску з яєчною сумішшю. Збийте яєчну суміш на водяній бані протягом 5-7 хвилин, доки вона не загусне і не стане пухнастою. Зніміть каструлю з вогню і негайно подавайте.

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