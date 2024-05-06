Такого сиру ви ще не куштували: рецепт старовинної волинської страви

Простий рецепт старовинної страви

Ми ділились рецептом соковитих мазуриків. Тепер розповідаємо, як приготувати ще одну старовинну страву — мандрички. Це висушений за спеціальною технологією сир, який готують на Волина. Страва внесена до переліку нематеріальної культурної спадщини.

Рецепт мандричків простий. Ним поділились на "Суспільне.Луцьк". Назву свою страва отримала через те, що її зручно брати в мандри, адже вона довго зберігається і не потребує холодильника. Цей рецепт — чудовий спосіб використати домашній сир, який трохи залежався.

Інгредієнти:

1 кг домашнього сиру

1 домашнє яйце

4 ст. л. солі

Спосіб приготування:

Важливо правильно вибрати сир — він має бути середньої вологості. Не використовуйте занадто мокрий або сухий сир, інакше мандрички розваляться або розтечуться. З'єднайте сир, яйце та сіль. Ретельно вимішуйте руками протягом години, до однорідної маси. Не використовуйте блендер — ручне замішування робить тісто більш еластичним. З тіста сформуйте невеликі пиріжки. Викладіть їх на деко або у форму для запікання. Розігрійте піч до 70-80°C. Поставте мандрички в піч і сушіть протягом 2-3 годин. Для кращого зберігання можна сушити мандрички в кілька етапів, повторно ставлячи їх у піч після охолодження.

Подавайте мандрички гарячими, политі розтопленим маслом. Це не просто страва, це частина волинської культури. Цей рецепт, переданий з покоління в покоління, дає можливість відчути смак давнини та насолодитися автентичною кухнею. Також ми розповідали, як приготувати смачні гуцульські "Шухи".