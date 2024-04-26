Тают во рту: рецепт нежных пирожков с картофелем
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Это блюдо станет отличным вариантом перекуса в школу или на работу.
Кто же не любит пирожков? Их румяная корочка, ароматная начинка и сытность делают их любимым блюдом многих.
Сегодня я поделюсь с вами отличным рецептом пирожков с картофелем, которые готовятся без дрожжей. Их тесто получается невероятно рыхлым и нежным, а начинка простой и сытной.
Ингредиенты для теста:
- 200 г кефира (2,5%)
- 1 яйцо
- 1/2 чайной ложки соды
- 1/2 чайной ложки соли
- 3 столовые ложки растительного масла
- 300 г муки (приблизительно)
Ингредиенты для начинки:
- 500 г картофеля
- 1 луковица
- 1 столовая ложка растительного масла
- Соль и перец по вкусу
Приготовление теста:
- Кефир немного подогреть (до комнатной температуры) и смешать с яйцом.
- Добавить соду, соль и растительное масло. Перемешать.
- Постепенно добавить муку, замешивая мягкое тесто, которое не прилипает к рукам.
- Тесто накрыть полотенцем и оставить в теплом месте на 30 минут.
Приготовление начинки:
- Картофель очистить, порезать кубиками и отварить до готовности.
- Лук мелко порезать и обжарить на растительном масле до золотистого цвета.
- Сваренный картофель слить, размять в пюре.
- Добавить в картофельное пюре обжаренный лук, соль и перец по вкусу. Перемешать.
Формирование пирожков:
- Тесто разделить на порционные кусочки.
- Каждый кусочек теста раскатать в лепешку.
- На середину лепешки выложить начинку.
- Защипнуть края теста, формируя пирожок.
Выпекание:
- Противень застелить пергаментной бумагой.
- Выложить пирожки на противень.
- Смазать пирожки взбитым яйцом.
- Выпекать в разогретой до 180°C духовке в течение 20-25 минут до золотистого цвета.
Совет:
- Пирожки можно жарить на сковороде на небольшом огне с обеих сторон до золотистого цвета.
- К картофельной начинке можно добавить другие ингредиенты по вкусу, например грибы, мясной фарш, зелень.
- Пирожки с картофелем можно подавать горячими с чаем, сметаной или кефиром.
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