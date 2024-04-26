Тают во рту: рецепт нежных пирожков с картофелем

Это блюдо станет отличным вариантом перекуса в школу или на работу.

Кто же не любит пирожков? Их румяная корочка, ароматная начинка и сытность делают их любимым блюдом многих.

Сегодня я поделюсь с вами отличным рецептом пирожков с картофелем, которые готовятся без дрожжей. Их тесто получается невероятно рыхлым и нежным, а начинка простой и сытной.

Ингредиенты для теста:

200 г кефира (2,5%)

1 яйцо

1/2 чайной ложки соды

1/2 чайной ложки соли

3 столовые ложки растительного масла

300 г муки (приблизительно)

Ингредиенты для начинки:

500 г картофеля

1 луковица

1 столовая ложка растительного масла

Соль и перец по вкусу

Приготовление теста:

Кефир немного подогреть (до комнатной температуры) и смешать с яйцом. Добавить соду, соль и растительное масло. Перемешать. Постепенно добавить муку, замешивая мягкое тесто, которое не прилипает к рукам. Тесто накрыть полотенцем и оставить в теплом месте на 30 минут.

Приготовление начинки:

Картофель очистить, порезать кубиками и отварить до готовности. Лук мелко порезать и обжарить на растительном масле до золотистого цвета. Сваренный картофель слить, размять в пюре. Добавить в картофельное пюре обжаренный лук, соль и перец по вкусу. Перемешать.

Формирование пирожков:

Тесто разделить на порционные кусочки. Каждый кусочек теста раскатать в лепешку. На середину лепешки выложить начинку. Защипнуть края теста, формируя пирожок.

Выпекание:

Противень застелить пергаментной бумагой. Выложить пирожки на противень. Смазать пирожки взбитым яйцом. Выпекать в разогретой до 180°C духовке в течение 20-25 минут до золотистого цвета.

Совет:

Пирожки можно жарить на сковороде на небольшом огне с обеих сторон до золотистого цвета.

К картофельной начинке можно добавить другие ингредиенты по вкусу, например грибы, мясной фарш, зелень.

Пирожки с картофелем можно подавать горячими с чаем, сметаной или кефиром.

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