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Тают во рту: рецепт нежных пирожков с картофелем

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
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Эти пирожки просто тают во рту (изображение создано с помощью ИИ)
Эти пирожки просто тают во рту (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Это блюдо станет отличным вариантом перекуса в школу или на работу.

Кто же не любит пирожков? Их румяная корочка, ароматная начинка и сытность делают их любимым блюдом многих.

Сегодня я поделюсь с вами отличным рецептом пирожков с картофелем, которые готовятся без дрожжей. Их тесто получается невероятно рыхлым и нежным, а начинка простой и сытной.

Ингредиенты для теста:

  • 200 г кефира (2,5%)
  • 1 яйцо
  • 1/2 чайной ложки соды
  • 1/2 чайной ложки соли
  • 3 столовые ложки растительного масла
  • 300 г муки (приблизительно)

Ингредиенты для начинки:

  • 500 г картофеля
  • 1 луковица
  • 1 столовая ложка растительного масла
  • Соль и перец по вкусу

Приготовление теста:

  1. Кефир немного подогреть (до комнатной температуры) и смешать с яйцом.
  2. Добавить соду, соль и растительное масло. Перемешать.
  3. Постепенно добавить муку, замешивая мягкое тесто, которое не прилипает к рукам.
  4. Тесто накрыть полотенцем и оставить в теплом месте на 30 минут.

Приготовление начинки:

  1. Картофель очистить, порезать кубиками и отварить до готовности.
  2. Лук мелко порезать и обжарить на растительном масле до золотистого цвета.
  3. Сваренный картофель слить, размять в пюре.
  4. Добавить в картофельное пюре обжаренный лук, соль и перец по вкусу. Перемешать.

Формирование пирожков:

  1. Тесто разделить на порционные кусочки.
  2. Каждый кусочек теста раскатать в лепешку.
  3. На середину лепешки выложить начинку.
  4. Защипнуть края теста, формируя пирожок.

Выпекание:

  1. Противень застелить пергаментной бумагой.
  2. Выложить пирожки на противень.
  3. Смазать пирожки взбитым яйцом.
  4. Выпекать в разогретой до 180°C духовке в течение 20-25 минут до золотистого цвета.

Совет:

  • Пирожки можно жарить на сковороде на небольшом огне с обеих сторон до золотистого цвета.
  • К картофельной начинке можно добавить другие ингредиенты по вкусу, например грибы, мясной фарш, зелень.
  • Пирожки с картофелем можно подавать горячими с чаем, сметаной или кефиром.

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