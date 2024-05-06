Ви робили це неправильно: якими засобами у жодному разі не можна чистити праску

Що не можна робити під час чищення праски

Щоб праска довгий час служила "вірою та правдою" та не псувала речі, за нею потрібно регулярно доглядати. Якщо на підошві праски з'являються руді або темні плями або витікає брудна вода — це свідчить про те, що пристрій необхідно негайно очистити.

Дехто робить це професійними засобами, а хтось вдається до народних методів. Як точно робити не варто — йдеться на порталі "Ukr.Media".

Головні помилки під час чищення праски

Однією з поширених помилок є використання солі для очищення. Грубозернисті кристали солі можуть легко пошкодити покриття праски та призвести до його швидкого зношення.

Ще однією помилкою є використання зубної пасти для чищення. Вона не є достатньо ефективною для цього завдання і, крім того, може потрапити в отвори для пари, ускладнюючи їх подальше очищення.

Третьою помилкою є використання лимонної кислоти для очищення внутрішніх частин праски. Кислота може призвести до швидкого зношення вашого приладу і пошкодження його деталей.

Раніше ми писали, як ще може використати піну для гоління у побуті. За допомогою неї можна очистити багато речей.