Поруч з чим не можна садити баклажан: є чотири кандидатів у "чорному списку"

Урожаю не дочекаєтесь

Для більшості рослинних культур треба правильно обирати не тільки ґрунт чи місце посадки, а й "сусідів", які можуть зашкодити іншим. Для баклажанів також є певна категорія рослин, сусідство з якими принесе тільки пусті погреби.

Для висаджування баклажанів треба обирати культури, які не схильні до поширювання однакових шкідників, або мають однаковий підхід до догляду. Про рослини, з якими поруч не можна садити баклажани, розповів "УНІАН".

Згідно з даними, найгірший варіант сіяння баклажанів може бути поруч зі картоплею, помідорами, іноді з болгарським перцем та тютюном.

Помідори схильні до розповсюджування тих же самих шкідників, що і баклажани. Картопля також потрапила у цей список, адже на ній розмножується короладський жук. Тютюн також не порозуміється з баклажанами, адже потребує іншого виду догляду.

Однак якщо хочеться посадити болгарський перець, то між ними має бути від 70-80 см.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, після яких культур не можна садити капусту, адже вона висмоктує всі поживні речовини з ґрунту.