Простий та ситний: салат з трьох інгредієнтів, яким наїсться вся сім'я

Простий, але смачний салат

Ми розповідали, як приготувати гуцульський грибний салат Шухи. Тепер ділимось рецептом смачного перекусу з куркою. У його складі всього три основні інгредієнти, і всі вони прості та доступні. Чудовий варіант, якщо хочеться смачно перекусити, але немає бажання довго готувати.

Цей простий салат з куркою, сиром та цибулею — чудовий варіант для швидкого та легкого обіду або вечері. Він не потребує багато часу на приготування, але при цьому має чудовий смак та насичений аромат. Рецептом поділились на порталі "Добрі новини".

Інгредієнти:

200 г вареної курки

100 г твердого сиру

1 червона цибулина

сіль та перець до смаку

оливкова олія

Спосіб приготування:

Курку наріжте кубиками. Сир натріть на тертці. Цибулю очистіть. Наріжте тонкими півкільцями. З'єднайте курку, сир та цибулю в мисці. Додайте сіль та перець до смаку.

Замість вареної курки використовуйте копчену або смажену. Заправити салат можна не лише оливковою олією, а й йогуртом або сметаною. Також ми розповідали, як можна смачніше приготувати Шубу.