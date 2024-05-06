Освіжить усю родину: рецепт лимонаду з ревеню

Лимонад з ревеню стане постійним гостем на вашому столі.

Скоро літо, а це значить, що час насолоджуватися прохолодними та освіжаючими напоями. Одним із чудових варіантів є лимонад з ревеню — не лише смачний, але й багатий на вітаміни та мінерали. Також, пропонуємо рецепт освіжаючого компоту.

Цей напій має приємну кислинку та легку солодкість, що робить його ідеальним для спекотних днів. До того ж, його легко приготувати вдома з простих інгредієнтів.

1. Класичний лимонад з ревеню

Інгредієнти:

500 г стеблів ревеню

100 г цукру

2 л води

Сік 1 лимона

М'ята за смаком

Приготування:

Наріжте стебла ревеню на невеликі шматочки. Покладіть ревінь у каструлю, додайте цукор і 1 л води. Доведіть до кипіння, потім зменшіть вогонь і варіть протягом 15-20 хвилин, доки ревінь не розм'якне. Зніміть з вогню і дайте настоятися протягом 30 хвилин. Процідіть настій через сито, видаляючи м'якоть ревеню. Додайте сік лимона, решту води та м'яту за смаком. Перемішайте і поставте в холодильник на кілька годин.

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