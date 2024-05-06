Врожай носитимете відрами: коли садити кукурудзу

Правильний час посадки кукурудзи гарантує хороший врожай.

Кукурудза — це не лише смачна та поживна їжа, але й справжня королева українських полів. Її сонячно-жовті качани радують нас влітку, а ароматні страви з кукурудзи стають улюбленими на столі. Також, ми писали, про 5 рослин, які не можна садити поруч на городі.

Проте, щоб отримати багатий врожай цього цінного злаку, важливо знати, коли саме його садити.

Оптимальні терміни посадки кукурудзи:

Південні регіони України: кінець квітня — початок травня.

кінець квітня — початок травня. Центральні регіони України: друга половина травня.

друга половина травня. Північні регіони України: кінець травня — початок червня.

Фактори, які впливають на терміни посадки:

Температура ґрунту: Для проростання насіння кукурудзи необхідна температура ґрунту не менше 10°C.

Для проростання насіння кукурудзи необхідна температура ґрунту не менше 10°C. Погодні умови: Важливо уникати заморозків, адже вони можуть зашкодити молодим рослинам.

Важливо уникати заморозків, адже вони можуть зашкодити молодим рослинам. Сорт кукурудзи: Деякі сорти кукурудзи більш ранні, інші — більш пізні.

Рекомендації щодо посадки кукурудзи:

Підготовка ґрунту: Ґрунт для кукурудзи має бути добре ораним, удобреним і мати нейтральну або слабокислу реакцію.

Ґрунт для кукурудзи має бути добре ораним, удобреним і мати нейтральну або слабокислу реакцію. Глибина посадки: Насіння кукурудзи садять на глибину 5-6 см.

Насіння кукурудзи садять на глибину 5-6 см. Схема посадки: Оптимальна схема посадки кукурудзи — 70x30 см.

Оптимальна схема посадки кукурудзи — 70x30 см. Догляд: Кукуруза потребує регулярного поливу, особливо в період посухи. Також важливо прополювати бур'яни та розпушувати ґрунт.

Кукуруза потребує регулярного поливу, особливо в період посухи. Також важливо прополювати бур'яни та розпушувати ґрунт. Підживлення: Для кращого росту та розвитку кукурудзи рекомендується використовувати комплексні добрива.

Порада: Щоб отримати більш ранній врожай кукурудзи, можна попередньо проростити насіння протягом 2-3 днів у вологому ґрунті.

Дотримуючись цих простих правил, ви зможете посадити кукурудзу в оптимальні терміни та отримати багатий і смачний врожай.

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