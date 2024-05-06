Врожай носитимете відрами: коли садити кукурудзу
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Правильний час посадки кукурудзи гарантує хороший врожай.
Кукурудза — це не лише смачна та поживна їжа, але й справжня королева українських полів. Її сонячно-жовті качани радують нас влітку, а ароматні страви з кукурудзи стають улюбленими на столі. Також, ми писали, про 5 рослин, які не можна садити поруч на городі.
Проте, щоб отримати багатий врожай цього цінного злаку, важливо знати, коли саме його садити.
Оптимальні терміни посадки кукурудзи:
- Південні регіони України: кінець квітня — початок травня.
- Центральні регіони України: друга половина травня.
- Північні регіони України: кінець травня — початок червня.
Фактори, які впливають на терміни посадки:
- Температура ґрунту: Для проростання насіння кукурудзи необхідна температура ґрунту не менше 10°C.
- Погодні умови: Важливо уникати заморозків, адже вони можуть зашкодити молодим рослинам.
- Сорт кукурудзи: Деякі сорти кукурудзи більш ранні, інші — більш пізні.
Рекомендації щодо посадки кукурудзи:
- Підготовка ґрунту: Ґрунт для кукурудзи має бути добре ораним, удобреним і мати нейтральну або слабокислу реакцію.
- Глибина посадки: Насіння кукурудзи садять на глибину 5-6 см.
- Схема посадки: Оптимальна схема посадки кукурудзи — 70x30 см.
- Догляд: Кукуруза потребує регулярного поливу, особливо в період посухи. Також важливо прополювати бур'яни та розпушувати ґрунт.
- Підживлення: Для кращого росту та розвитку кукурудзи рекомендується використовувати комплексні добрива.
Порада: Щоб отримати більш ранній врожай кукурудзи, можна попередньо проростити насіння протягом 2-3 днів у вологому ґрунті.
Дотримуючись цих простих правил, ви зможете посадити кукурудзу в оптимальні терміни та отримати багатий і смачний врожай.
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