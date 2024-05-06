Хлопчики і дівчата окремо: навіщо в школах СРСР розділяли дітей за статтю

Особливо успіху ідея не мала

У той час, як світ крокував до гендерної рівності, у Радянському Союзі обрали інших шлях. У школах СРСР намагались розділити дівчаток та хлопчиків.

"Телеграф" зʼясував, чому саме це хотіли зробити та чому ця ідея не мала великого успіху. Зауважимо, що у 1943 році розділення все ж таки було реалізовано певною мірою, але лише у 2% загальної кількості шкіл.

Першочерговою причиною для розділення було те, що комуністи вважали жіночу фізіологію та розвиток настільки відмінними від чоловічого, що, на їхній погляд, доцільним було б розділяти людей за статтю з самого малечку.

У відділі шкіл та Народному комісаріаті освіти вважали, що нерівноправності чоловіків та жінок вдалося позбутися, а всі мають однакові можливості в усіх галузях господарського, політичного та культурного життя. Проте спільне навчання дівчаток та хлопчиків начебто "почало створювати труднощі педагогічного та організаційного порядку".

"Правильна організація навчально-виховної роботи вимагає врахування особливостей фізичної природи та розвитку дівчат… Введення роздільного навчання сприятиме зміцненню дисципліни та усуне не завжди здорові взаємини між протилежними статями", – йшлося в пояснювальній записці рішення про розділення.

Чому не вийшло

Безпосередньою проблемою після реформ стала нестача приміщень та вчителів. Спроби розв'язати цю проблему були абсурдними. В одному класі просто створили перегородку між дівчатами та хлопцями.

Як не дивно, жодних покращень якості освіти або інших позитивних результатів не було зафіксовано, тому зміни відносно швидко скасували. Уже у 1954, через 11 років, розділення зникло повністю.

Раніше "Телеграф" писав, що часто в містах по всій території колишнього СРСР можна побачити досить дивну картину — балкони засклені вікнами від автобусів. Такі балкони завжди виділяються — цей варіант скління виглядає чужорідним. Але причина була позбавлена будь-якого прихованого сенсу та полягала в утилітарному занепаді.