Когда собирать мяту: до цветения или после

Чтобы извлечь из мяты максимальную пользу, ее нужно собирать в правильное время.

Мята – это не просто ароматная трава, украшающая наши чаи и десерты. Это настоящая копилка полезных веществ, обладающая целебными свойствами. Ее используют для улучшения пищеварения, успокоения нервной системы, освежения дыхания и многое другое. Также, мы пишем, какие цветы нельзя сажать рядом с "королевым садом".

Однако чтобы мята действительно дарила нам максимум пользы и аромата, важно собирать ее в правильное время.

Оптимальное время сбора мяты:

Период цветения: Обычно мяту рекомендуют собирать в период цветения , которое длится с середины июля по середину августа . Именно в это время содержание эфирных масел и других полезных веществ в растении достигает своего пика.

Обычно мяту рекомендуют собирать , которое длится с . Именно в это время содержание эфирных масел и других полезных веществ в растении достигает своего пика. Утренний сбор: Лучше всего собирать мяту утром после высыхания росы . В это время листья мяты максимально свежие и ароматные.

Лучше всего собирать мяту . В это время листья мяты максимально свежие и ароматные. Подходящие погодные условия: Собирать мяту не рекомендуется после дождя или в жаркую погоду.

Признаки зрелой мяты:

Аромат: Зрелая мята имеет интенсивный, приятный аромат . Если аромат вялый, значит, растение еще не созрело.

Зрелая мята имеет . Если аромат вялый, значит, растение еще не созрело. Цвет: Листья мяты должны быть насыщены зеленого цвета , без пятен и повреждений.

Листья мяты должны быть , без пятен и повреждений. Цветы Если мята уже цветет, это свидетельствует о том, что она готова к сбору.

Как правильно собирать мяту:

Собирайте мяту руками , срывая листья с верхушек стеблей.

, срывая листья с верхушек стеблей. Не собирайте слишком много мяты из одного растения, чтобы не истощить его.

мяты из одного растения, чтобы не истощить его. Храните мяту в тени, в хорошо проветриваемом месте.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие цветы следует посадить в саду в июне. Также мы писали, какие цветы стоит посадить в саду в июне.