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Когда собирать мяту: до цветения или после

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
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Мяту нужно собирать в определенное время (изображение создано с помощью ИИ)
Мяту нужно собирать в определенное время (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Чтобы извлечь из мяты максимальную пользу, ее нужно собирать в правильное время.

Мята – это не просто ароматная трава, украшающая наши чаи и десерты. Это настоящая копилка полезных веществ, обладающая целебными свойствами. Ее используют для улучшения пищеварения, успокоения нервной системы, освежения дыхания и многое другое. Также, мы пишем, какие цветы нельзя сажать рядом с "королевым садом".

Однако чтобы мята действительно дарила нам максимум пользы и аромата, важно собирать ее в правильное время.

Оптимальное время сбора мяты:

  • Период цветения: Обычно мяту рекомендуют собирать в период цветения, которое длится с середины июля по середину августа. Именно в это время содержание эфирных масел и других полезных веществ в растении достигает своего пика.
  • Утренний сбор: Лучше всего собирать мяту утром после высыхания росы. В это время листья мяты максимально свежие и ароматные.
  • Подходящие погодные условия: Собирать мяту не рекомендуется после дождя или в жаркую погоду.

Признаки зрелой мяты:

  • Аромат: Зрелая мята имеет интенсивный, приятный аромат. Если аромат вялый, значит, растение еще не созрело.
  • Цвет: Листья мяты должны быть насыщены зеленого цвета, без пятен и повреждений.
  • Цветы Если мята уже цветет, это свидетельствует о том, что она готова к сбору.

Как правильно собирать мяту:

  • Собирайте мяту руками, срывая листья с верхушек стеблей.
  • Не собирайте слишком много мяты из одного растения, чтобы не истощить его.
  • Храните мяту в тени, в хорошо проветриваемом месте.

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