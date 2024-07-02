Когда собирать мяту: до цветения или после
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Чтобы извлечь из мяты максимальную пользу, ее нужно собирать в правильное время.
Мята – это не просто ароматная трава, украшающая наши чаи и десерты. Это настоящая копилка полезных веществ, обладающая целебными свойствами. Ее используют для улучшения пищеварения, успокоения нервной системы, освежения дыхания и многое другое. Также, мы пишем, какие цветы нельзя сажать рядом с "королевым садом".
Однако чтобы мята действительно дарила нам максимум пользы и аромата, важно собирать ее в правильное время.
Оптимальное время сбора мяты:
- Период цветения: Обычно мяту рекомендуют собирать в период цветения, которое длится с середины июля по середину августа. Именно в это время содержание эфирных масел и других полезных веществ в растении достигает своего пика.
- Утренний сбор: Лучше всего собирать мяту утром после высыхания росы. В это время листья мяты максимально свежие и ароматные.
- Подходящие погодные условия: Собирать мяту не рекомендуется после дождя или в жаркую погоду.
Признаки зрелой мяты:
- Аромат: Зрелая мята имеет интенсивный, приятный аромат. Если аромат вялый, значит, растение еще не созрело.
- Цвет: Листья мяты должны быть насыщены зеленого цвета, без пятен и повреждений.
- Цветы Если мята уже цветет, это свидетельствует о том, что она готова к сбору.
Как правильно собирать мяту:
- Собирайте мяту руками, срывая листья с верхушек стеблей.
- Не собирайте слишком много мяты из одного растения, чтобы не истощить его.
- Храните мяту в тени, в хорошо проветриваемом месте.
Ранее "Телеграф" рассказывал, какие цветы следует посадить в саду в июне. Также мы писали, какие цветы стоит посадить в саду в июне.