Просто смешайте все и можете консервировать: рецепт малинового компота с мятой

Приготовление этого малинового компота займет у вас считанные минуты.

Лето щедро дарит нам свои щедрые дары – сочные фрукты и ягоды, из которых можно приготовить множество вкусных и ароматных блюд. Сегодня мы поделимся с вами рецептом невероятного малинового компота с мятой, который не только утолит жажду в жаркий день, но и станет отличным дополнением к любому застолью. Также предлагаем рецепт кофейного пунша.

Этот компот сочетает сладость малины и освежающую прохладу мяты, создавая настоящий взрыв вкуса и аромата. Приготовить его совсем не сложно, а ингредиенты доступны каждому.

Ингредиенты:

300 г свежей малины

2-3 веточки мяты

2 литра воды

150-200 г сахара (по вкусу)

Сок половины лимона (по желанию)

Приготовление:

Подготовим ягоды: тщательно промойте малину и удалите чашелистики. Если вы используете замороженные ягоды, размораживать их не нужно. Вскипятим воду: в кастрюле вскипятите 2 литра воды. Добавляем мяту: когда вода закипит, добавьте к ней веточки мяты. По желанию вы можете оставить мяту в компоте до конца приготовления или вынуть ее после 5-10 минут, чтобы она не давала слишком сильного мятного аромата. Добавляем малину: бросьте малину в кипящую воду с мятой. Добавляем сахар: добавьте сахар по вкусу. Если вы используете кислую малину, можете добавить чуть больше сахара. Перемешайте, чтобы сахар полностью растворился. Добавляем лимонный сок (по желанию): если вы хотите, чтобы ваш компот имел немного кислый вкус, добавьте к нему сок половины лимона. Варим: варите компот на медленном огне в течение 10-15 минут. Снимаем с огня: снимите компот с огня и дайте ему настояться в течение 20-30 минут. Процеживаем: процедите компот через сито, чтобы удалить веточки мяты и косточки малины. Охлаждаем: поставьте компот в холодильник, чтобы он полностью охладел.

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