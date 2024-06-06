Освежающий коктейль с огурцом: летний заряд бодрости
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В разгар летнего зноя вас спасет этот освежающий огуречный коктейль.
Лето – это пора не только жарких дней, но и освежающих коктейлей. Сегодня мы поделимся с вами рецептом великолепного коктейля с огурцом, который не только утолит вашу жажду, но и подарит заряд бодрости и хорошего настроения. Также предлагаем рецепт идеального молочного коктейля.
Ингредиенты:
- 50 мл водки
- 25 мл свежего огуречного сока
- 25 мл лимонного сока
- 15 мл сахарного сиропа
- 10 мл мятного сиропа (по желанию)
- 60 мл газировки
- Лид
- Веточка мяты для декора
Пошаговая инструкция:
- Подготовьте огуречный сок. Для этого очистите огурец от кожуры и семян, измельчите блендером и процедите через марлю.
- Смешайте все ингредиенты в шейкере. Добавить водку, огуречный сок, лимонный сок, сахарный сироп, мятный сироп (по желанию) и лед. Хорошо взбейте в течение 10-15 секунд.
- Перелейте коктейль в стакан. Используйте хайбол или другой высокий стакан.
- Добавьте газировку. Добавьте газировку к краю стакана.
- Украсьте коктейль веточкой мяты.
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