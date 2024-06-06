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Освежающий коктейль с огурцом: летний заряд бодрости

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
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Этот коктейль прекрасно освежает и утолит жажду (изображение создано с помощью ИИ). Новость обновлена 06 июня 2024, 10:07
Этот коктейль прекрасно освежает и утолит жажду (изображение создано с помощью ИИ).. Фото Телеграф

В разгар летнего зноя вас спасет этот освежающий огуречный коктейль.

Лето – это пора не только жарких дней, но и освежающих коктейлей. Сегодня мы поделимся с вами рецептом великолепного коктейля с огурцом, который не только утолит вашу жажду, но и подарит заряд бодрости и хорошего настроения. Также предлагаем рецепт идеального молочного коктейля.

Ингредиенты:

  • 50 мл водки
  • 25 мл свежего огуречного сока
  • 25 мл лимонного сока
  • 15 мл сахарного сиропа
  • 10 мл мятного сиропа (по желанию)
  • 60 мл газировки
  • Лид
  • Веточка мяты для декора

Пошаговая инструкция:

  1. Подготовьте огуречный сок. Для этого очистите огурец от кожуры и семян, измельчите блендером и процедите через марлю.
  2. Смешайте все ингредиенты в шейкере. Добавить водку, огуречный сок, лимонный сок, сахарный сироп, мятный сироп (по желанию) и лед. Хорошо взбейте в течение 10-15 секунд.
  3. Перелейте коктейль в стакан. Используйте хайбол или другой высокий стакан.
  4. Добавьте газировку. Добавьте газировку к краю стакана.
  5. Украсьте коктейль веточкой мяты.

Раньше мы публиковали простой рецепт диетического кокосового торта. Также предлагаем обратить внимание на рецепт торта "Марс".

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