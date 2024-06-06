Освежающий коктейль с огурцом: летний заряд бодрости

В разгар летнего зноя вас спасет этот освежающий огуречный коктейль.

Лето – это пора не только жарких дней, но и освежающих коктейлей. Сегодня мы поделимся с вами рецептом великолепного коктейля с огурцом, который не только утолит вашу жажду, но и подарит заряд бодрости и хорошего настроения. Также предлагаем рецепт идеального молочного коктейля.

Ингредиенты:

50 мл водки

25 мл свежего огуречного сока

25 мл лимонного сока

15 мл сахарного сиропа

10 мл мятного сиропа (по желанию)

60 мл газировки

Лид

Веточка мяты для декора

Пошаговая инструкция:

Подготовьте огуречный сок. Для этого очистите огурец от кожуры и семян, измельчите блендером и процедите через марлю. Смешайте все ингредиенты в шейкере. Добавить водку, огуречный сок, лимонный сок, сахарный сироп, мятный сироп (по желанию) и лед. Хорошо взбейте в течение 10-15 секунд. Перелейте коктейль в стакан. Используйте хайбол или другой высокий стакан. Добавьте газировку. Добавьте газировку к краю стакана. Украсьте коктейль веточкой мяты.

Раньше мы публиковали простой рецепт диетического кокосового торта. Также предлагаем обратить внимание на рецепт торта "Марс".