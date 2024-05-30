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Дети будут в восторге: рецепт идеального молочного коктейля

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
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Молочный коктейль станет излюбленным десертом ваших детей (изображение создано с помощью ИИ)
Молочный коктейль станет излюбленным десертом ваших детей (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Освежающий молочный коктейль – идеальный летний десерт.

Кто из нас не мечтает вернуться в детство, где на столе красовались румяные пирожки, а бабушка угощала ароматными булочками? Сегодня мы предлагаем вам приготовить настоящую классику – молочный коктейль, который обязательно понравится как детям, так и взрослым.

Ингредиенты:

  • 250 мл холодного молока
  • 100 г мороженого (пломбор, сливочное)
  • 1 ст. л. сахара (или по вкусу)
  • 1 ч. л. ванильного экстракта (по желанию)
  • 1 щепотка корицы (по желанию)
  • Декоративные элементы (сахарные посыпки, шоколадная стружка, ягоды)

Приготовление:

  1. Подготовьте ингредиенты: молоко должно быть хорошо охлажденным, а мороженое немного подтаять, чтобы его было легче взбить.
  2. Взбейте коктейль: в блендере или миксере соедините молоко, мороженое, сахар, ванильный экстракт и корицу. Взбивайте в течение 30-40 секунд до получения густой и однородной массы.
  3. Подавайте: разлейте коктейль в красивые бокалы или стаканы. По желанию украсьте сахарными посыпками, шоколадной стружкой или ягодами.

Раньше мы публиковали простой рецепт диетического кокосового торта. Также, предлагаем обратить внимание на рецепт торта "Марс".

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#Рецепт #еда-Телеграф