Дети будут в восторге: рецепт идеального молочного коктейля
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Освежающий молочный коктейль – идеальный летний десерт.
Кто из нас не мечтает вернуться в детство, где на столе красовались румяные пирожки, а бабушка угощала ароматными булочками? Сегодня мы предлагаем вам приготовить настоящую классику – молочный коктейль, который обязательно понравится как детям, так и взрослым.
Ингредиенты:
- 250 мл холодного молока
- 100 г мороженого (пломбор, сливочное)
- 1 ст. л. сахара (или по вкусу)
- 1 ч. л. ванильного экстракта (по желанию)
- 1 щепотка корицы (по желанию)
- Декоративные элементы (сахарные посыпки, шоколадная стружка, ягоды)
Приготовление:
- Подготовьте ингредиенты: молоко должно быть хорошо охлажденным, а мороженое немного подтаять, чтобы его было легче взбить.
- Взбейте коктейль: в блендере или миксере соедините молоко, мороженое, сахар, ванильный экстракт и корицу. Взбивайте в течение 30-40 секунд до получения густой и однородной массы.
- Подавайте: разлейте коктейль в красивые бокалы или стаканы. По желанию украсьте сахарными посыпками, шоколадной стружкой или ягодами.
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