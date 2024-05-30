Дети будут в восторге: рецепт идеального молочного коктейля

Освежающий молочный коктейль – идеальный летний десерт.

Кто из нас не мечтает вернуться в детство, где на столе красовались румяные пирожки, а бабушка угощала ароматными булочками? Сегодня мы предлагаем вам приготовить настоящую классику – молочный коктейль, который обязательно понравится как детям, так и взрослым.

Ингредиенты:

250 мл холодного молока

100 г мороженого (пломбор, сливочное)

1 ст. л. сахара (или по вкусу)

1 ч. л. ванильного экстракта (по желанию)

1 щепотка корицы (по желанию)

Декоративные элементы (сахарные посыпки, шоколадная стружка, ягоды)

Приготовление:

Подготовьте ингредиенты: молоко должно быть хорошо охлажденным, а мороженое немного подтаять, чтобы его было легче взбить. Взбейте коктейль: в блендере или миксере соедините молоко, мороженое, сахар, ванильный экстракт и корицу. Взбивайте в течение 30-40 секунд до получения густой и однородной массы. Подавайте: разлейте коктейль в красивые бокалы или стаканы. По желанию украсьте сахарными посыпками, шоколадной стружкой или ягодами.

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