Как бороться с белокрылкой: лайфхак с мыльным раствором

Есть экологичные методы борьбы с белокрылкой.

Лето – пора не только обильных даров природы, но и время, когда садоводы и огородники сталкиваются с неприятными вредителями. Одним из самых распространенных и опасных является белокрылка – маленькое насекомое, которое может нанести значительный вред вашим растениям. Сегодня мы поделимся с вами эффективными методами борьбы с белокрылкой, которые помогут вам спасти урожай и сохранить красоту вашего сада. Об этом пишет Общественное.

Что такое белокрылка и чем она опасна?

Белокрылка – это мелкое насекомое, размером около 3 мм, с белыми крылышками. Она питается соком растений, высасывая его из листьев и стеблей. Это приводит к тому, что растения становятся слабыми, теряют тургор, а листья желтеют и опадают.

Кроме того, белокрылка является переносчиком вирусных заболеваний, которые могут полностью уничтожить растения.

Признаки поражения белокрылкой:

наличие мелких белых насекомых на нижней стороне листьев;

Желтые или обесцвеченные листья;

Липкий налет на листьях и стеблях (падь, выделяемая белокрылками);

Муравьи, которые скапливаются на растениях, чтобы питаться падью.

Как избавиться от белокрылки:

1. Профилактические мероприятия:

Регулярно осматривайте свои растения на наличие вредителей;

Своевременно удаляйте сорняки и больные растения;

Не сажайте растения слишком близко друг к другу;

Поддерживайте чистоту в саду или огороде.

2. Народные методы:

Обработка растений настоями или отварами трав (чеснока, ромашки, календулы, одуванчика);

Мыльный раствор (на 1 литр воды 200 г хозяйственного мыла);

Липкие ловушки (желтые листья, смазанные вазелином или медом).

3. Биологические методы:

Использование энтомофагов (хищных насекомых, питающихся белокрылкой, например божьи коровки, златоочки);

Применение биологических препаратов (на основе грибов или бактерий, вредных для белокрылки).

4. Химические методы:

Обработка растений инсектицидами (химическими препаратами по уничтожению вредителей).

Важно! Перед использованием любых химических препаратов внимательно прочтите инструкцию и соблюдайте правила безопасности.

"Телеграф" писал раньше, чем подкармливать крыжовник, чтобы отпугнуть от него вредителей, а также повысить урожайность. Также мы писали, чем подкармливать виноград, чтобы получить небывалый урожай.