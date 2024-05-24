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Идеально освежает: рецепт домашнего клубничного лимонада

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
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Этот напиток станет вашим спасением в летнюю жару (изображение создано с помощью ИИ)
Этот напиток станет вашим спасением в летнюю жару (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Ароматный и холодный клубничный лимонад станет самым ярким решением этим летом.

Лето – это пора не только зноя и солнца, но и сезон свежих ягод и фруктов. Из них можно готовить не только вкусные десерты, но и освежающие напитки, такие как домашний клубничный лимонад.

Этот напиток не только утоляет жажду, но и подарит вам заряд бодрости и хорошего настроения. Приготовить его дома совсем не сложно, а ингредиенты доступны каждому.

Ингредиенты:

  • 500 г клубники;
  • 2 лимона;
  • 100 г сахара;
  • 2 литра воды;
  • мята по желанию;
  • кубики льда для подачи.

Приготовление:

  1. Подготовьте клубнику. Клубнику помойте, обсушите бумажным полотенцем и удалите хвостики. 200 г клубники измельчите блендером до состояния пюре.
  2. Выжмите сок из лимонов. Из лимонов выжмите сок.
  3. Смешайте ингредиенты. В большом кувшине смешайте клубничное пюре, лимонный сок, сахар и воду. Перемешайте до полного растворения сахара.
  4. Добавьте мяту. По желанию добавьте в лимонад несколько листочков мяты.
  5. Охладите напиток. Поставьте лимонад в холодильник на 30 минут или ночью.
  6. Подавайте. Перед подачей добавьте в лимонад кубики льда и 250 г целой клубники.

Советы:

  • Для более насыщенного вкуса клубничного пюре можно протереть клубнику через сито.
  • Вместо сахара можно использовать мед.
  • Количество сахара можно регулировать по своему вкусу.
  • К лимонаду можно добавить другие ягоды и фрукты, такие как малина, черника или апельсин.
  • Лимонад можно сделать газированным, добавив в него минеральную воду с газом.

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Теги:
#Рецепт #Лимонад #еда-Телеграф