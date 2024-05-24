Идеально освежает: рецепт домашнего клубничного лимонада

Ароматный и холодный клубничный лимонад станет самым ярким решением этим летом.

Лето – это пора не только зноя и солнца, но и сезон свежих ягод и фруктов. Из них можно готовить не только вкусные десерты, но и освежающие напитки, такие как домашний клубничный лимонад.

Этот напиток не только утоляет жажду, но и подарит вам заряд бодрости и хорошего настроения. Приготовить его дома совсем не сложно, а ингредиенты доступны каждому.

Ингредиенты:

500 г клубники;

2 лимона;

100 г сахара;

2 литра воды;

мята по желанию;

кубики льда для подачи.

Приготовление:

Подготовьте клубнику. Клубнику помойте, обсушите бумажным полотенцем и удалите хвостики. 200 г клубники измельчите блендером до состояния пюре. Выжмите сок из лимонов. Из лимонов выжмите сок. Смешайте ингредиенты. В большом кувшине смешайте клубничное пюре, лимонный сок, сахар и воду. Перемешайте до полного растворения сахара. Добавьте мяту. По желанию добавьте в лимонад несколько листочков мяты. Охладите напиток. Поставьте лимонад в холодильник на 30 минут или ночью. Подавайте. Перед подачей добавьте в лимонад кубики льда и 250 г целой клубники.

Советы:

Для более насыщенного вкуса клубничного пюре можно протереть клубнику через сито.

Вместо сахара можно использовать мед.

Количество сахара можно регулировать по своему вкусу.

К лимонаду можно добавить другие ягоды и фрукты, такие как малина, черника или апельсин.

Лимонад можно сделать газированным, добавив в него минеральную воду с газом.

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