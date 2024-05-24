Идеально освежает: рецепт домашнего клубничного лимонада
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Ароматный и холодный клубничный лимонад станет самым ярким решением этим летом.
Лето – это пора не только зноя и солнца, но и сезон свежих ягод и фруктов. Из них можно готовить не только вкусные десерты, но и освежающие напитки, такие как домашний клубничный лимонад.
Этот напиток не только утоляет жажду, но и подарит вам заряд бодрости и хорошего настроения. Приготовить его дома совсем не сложно, а ингредиенты доступны каждому.
Ингредиенты:
- 500 г клубники;
- 2 лимона;
- 100 г сахара;
- 2 литра воды;
- мята по желанию;
- кубики льда для подачи.
Приготовление:
- Подготовьте клубнику. Клубнику помойте, обсушите бумажным полотенцем и удалите хвостики. 200 г клубники измельчите блендером до состояния пюре.
- Выжмите сок из лимонов. Из лимонов выжмите сок.
- Смешайте ингредиенты. В большом кувшине смешайте клубничное пюре, лимонный сок, сахар и воду. Перемешайте до полного растворения сахара.
- Добавьте мяту. По желанию добавьте в лимонад несколько листочков мяты.
- Охладите напиток. Поставьте лимонад в холодильник на 30 минут или ночью.
- Подавайте. Перед подачей добавьте в лимонад кубики льда и 250 г целой клубники.
Советы:
- Для более насыщенного вкуса клубничного пюре можно протереть клубнику через сито.
- Вместо сахара можно использовать мед.
- Количество сахара можно регулировать по своему вкусу.
- К лимонаду можно добавить другие ягоды и фрукты, такие как малина, черника или апельсин.
- Лимонад можно сделать газированным, добавив в него минеральную воду с газом.
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