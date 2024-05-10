Лучше, чем во французских кафе: рецепт ароматного бриоша

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
Дата публикации
Бриош получается очень мягким и ароматным (изображение создано с помощью ИИ)
Бриош получается очень мягким и ароматным (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Эта выпечка может заменить хлеб к завтраку.

Бриош – это не просто выпечка, это символ французской кухни, ее изысканности, элегантности и невероятного вкуса. Воздушная, нежная, с золотистой корочкой, бриошу тает во рту, даря незабываемые ощущения. Также предлагаем вам рецепт запеканки без муки.

Сегодня мы поделимся с вами двумя аутентичными рецептами бриоша, которые помогут вам перенестись в живописные пекарни Парижа.

1. Классический рецепт бриоша:

Ингредиенты:

  • 500 г муки
  • 20 г свежих дрожжей
  • 100 г сахара
  • 10 г соли
  • 220 мл молока
  • 100 г сливочного масла

Приготовление:

  1. Растворите дрожжи в теплом молоке с 1 чайной ложкой сахара. Оставьте на 10 минут, чтобы активировались дрожжи.
  2. В большой миске смешайте муку, сахар, соль.
  3. Добавьте дрожжевую смесь и сливочное масло, размягченное до комнатной температуры.
  4. Замесите тесто, оно должно быть мягким и эластичным.
  5. Месите тесто в течение 10-15 минут, пока оно не станет гладким и однородным.
  6. Выложите тесто в смазанную маслом миску, накройте полотенцем и оставьте в теплом месте на 1 час, чтобы оно поднялось вдвое.
  7. Осторожно обомните тесто, чтобы выпустить воздух.
  8. Сформируйте из теста шар, положите его в смазанную маслом форму для выпечки.
  9. Накройте форму полотенцем и оставьте тесто в теплом месте еще на 30 минут, чтобы оно снова поднялось.
  10. Разогрейте духовой шкаф до 180°C.
  11. Выпекайте бриошу в течение 30-40 минут до золотистой корочки.
  12. Дайте бриошу немного остыть before slicing and serving.

2. Бриоша с шоколадом:

Ингредиенты:

  • 500 г муки
  • 20 г свежих дрожжей
  • 100 г сахара
  • 10 г соли
  • 220 мл молока
  • 100 г сливочного масла
  • 100 г темного шоколада

Приготовление:

  1. Приготовьте тесто по классическому рецепту бриоша.
  2. Когда тесто поднимется во второй раз, разделите его на 2 части.
  3. К одной части теста добавьте измельченный шоколад.
  4. Замесите шоколадное тесто в однородное состояние.
  5. Сформируйте из обоих видов теста 2 батона.
  6. Переплетите батоны с шоколадным и обычным тестом.
  7. Выложите бриошу в смазанную маслом форму для выпечки.
  8. Накройте форму полотенцем и оставьте тесто в теплом месте на 30 минут, чтобы оно снова поднялось.
  9. Разогрейте духовой шкаф до 180°C.
  10. Выпекайте бриошу в течение 30-40 минут до золотистой корочки.
  11. Дайте бриошу немного остыть.

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