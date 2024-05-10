Лучше, чем во французских кафе: рецепт ароматного бриоша

Эта выпечка может заменить хлеб к завтраку.

Бриош – это не просто выпечка, это символ французской кухни, ее изысканности, элегантности и невероятного вкуса. Воздушная, нежная, с золотистой корочкой, бриошу тает во рту, даря незабываемые ощущения. Также предлагаем вам рецепт запеканки без муки.

Сегодня мы поделимся с вами двумя аутентичными рецептами бриоша, которые помогут вам перенестись в живописные пекарни Парижа.

1. Классический рецепт бриоша:

Ингредиенты:

500 г муки

20 г свежих дрожжей

100 г сахара

10 г соли

220 мл молока

100 г сливочного масла

Приготовление:

Растворите дрожжи в теплом молоке с 1 чайной ложкой сахара. Оставьте на 10 минут, чтобы активировались дрожжи. В большой миске смешайте муку, сахар, соль. Добавьте дрожжевую смесь и сливочное масло, размягченное до комнатной температуры. Замесите тесто, оно должно быть мягким и эластичным. Месите тесто в течение 10-15 минут, пока оно не станет гладким и однородным. Выложите тесто в смазанную маслом миску, накройте полотенцем и оставьте в теплом месте на 1 час, чтобы оно поднялось вдвое. Осторожно обомните тесто, чтобы выпустить воздух. Сформируйте из теста шар, положите его в смазанную маслом форму для выпечки. Накройте форму полотенцем и оставьте тесто в теплом месте еще на 30 минут, чтобы оно снова поднялось. Разогрейте духовой шкаф до 180°C. Выпекайте бриошу в течение 30-40 минут до золотистой корочки. Дайте бриошу немного остыть before slicing and serving.

2. Бриоша с шоколадом:

Ингредиенты:

500 г муки

20 г свежих дрожжей

100 г сахара

10 г соли

220 мл молока

100 г сливочного масла

100 г темного шоколада

Приготовление:

Приготовьте тесто по классическому рецепту бриоша. Когда тесто поднимется во второй раз, разделите его на 2 части. К одной части теста добавьте измельченный шоколад. Замесите шоколадное тесто в однородное состояние. Сформируйте из обоих видов теста 2 батона. Переплетите батоны с шоколадным и обычным тестом. Выложите бриошу в смазанную маслом форму для выпечки. Накройте форму полотенцем и оставьте тесто в теплом месте на 30 минут, чтобы оно снова поднялось. Разогрейте духовой шкаф до 180°C. Выпекайте бриошу в течение 30-40 минут до золотистой корочки. Дайте бриошу немного остыть.

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