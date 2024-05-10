Лучше, чем во французских кафе: рецепт ароматного бриоша
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Эта выпечка может заменить хлеб к завтраку.
Бриош – это не просто выпечка, это символ французской кухни, ее изысканности, элегантности и невероятного вкуса. Воздушная, нежная, с золотистой корочкой, бриошу тает во рту, даря незабываемые ощущения. Также предлагаем вам рецепт запеканки без муки.
Сегодня мы поделимся с вами двумя аутентичными рецептами бриоша, которые помогут вам перенестись в живописные пекарни Парижа.
1. Классический рецепт бриоша:
Ингредиенты:
- 500 г муки
- 20 г свежих дрожжей
- 100 г сахара
- 10 г соли
- 220 мл молока
- 100 г сливочного масла
Приготовление:
- Растворите дрожжи в теплом молоке с 1 чайной ложкой сахара. Оставьте на 10 минут, чтобы активировались дрожжи.
- В большой миске смешайте муку, сахар, соль.
- Добавьте дрожжевую смесь и сливочное масло, размягченное до комнатной температуры.
- Замесите тесто, оно должно быть мягким и эластичным.
- Месите тесто в течение 10-15 минут, пока оно не станет гладким и однородным.
- Выложите тесто в смазанную маслом миску, накройте полотенцем и оставьте в теплом месте на 1 час, чтобы оно поднялось вдвое.
- Осторожно обомните тесто, чтобы выпустить воздух.
- Сформируйте из теста шар, положите его в смазанную маслом форму для выпечки.
- Накройте форму полотенцем и оставьте тесто в теплом месте еще на 30 минут, чтобы оно снова поднялось.
- Разогрейте духовой шкаф до 180°C.
- Выпекайте бриошу в течение 30-40 минут до золотистой корочки.
- Дайте бриошу немного остыть before slicing and serving.
2. Бриоша с шоколадом:
Ингредиенты:
- 500 г муки
- 20 г свежих дрожжей
- 100 г сахара
- 10 г соли
- 220 мл молока
- 100 г сливочного масла
- 100 г темного шоколада
Приготовление:
- Приготовьте тесто по классическому рецепту бриоша.
- Когда тесто поднимется во второй раз, разделите его на 2 части.
- К одной части теста добавьте измельченный шоколад.
- Замесите шоколадное тесто в однородное состояние.
- Сформируйте из обоих видов теста 2 батона.
- Переплетите батоны с шоколадным и обычным тестом.
- Выложите бриошу в смазанную маслом форму для выпечки.
- Накройте форму полотенцем и оставьте тесто в теплом месте на 30 минут, чтобы оно снова поднялось.
- Разогрейте духовой шкаф до 180°C.
- Выпекайте бриошу в течение 30-40 минут до золотистой корочки.
- Дайте бриошу немного остыть.
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