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У вас все будут просить рецепт: как приготовить острую маринованную спаржу

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
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Маринованная спаржа станет постоянным гостем на вашем столе (изображение создано с помощью ИИ)
Маринованная спаржа станет постоянным гостем на вашем столе (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Эта закуска станет победителем на вашем столе. Она в меру острая, пикантная и ароматная.

Сезон спаржи – это прекрасное время, чтобы отведать не только свежие, но и маринованные овощи. Острая маринованная спаржа – это пикантная закуска, которая станет отличным дополнением к любому столу. Также, предлагаем рецепт курицы маринованной в кефире.

Маринованная спаржа – это не просто еда, а настоящая феерия вкусов. Эта закуска порадует вас не только остротой, но и ароматом специй и трав. Об этом пишет Shuba.

Ингредиенты:

  • 500 г спаржи
  • 200 мл воды
  • 100 мл уксуса (9%)
  • 50 г сахара
  • 2 ст. л. подсолнечного масла
  • 1 ч. л. семена горчицы
  • 1/2 ч. л. черного перца горошком
  • 1/2 ч. л. лаврового листа
  • 1/4 ч. л. красного острого перца (по желанию)
  • 1 пучок зеленой петрушки

Приготовление:

  1. Спаржу помыть, очистить от жестких концов и нарезать кусочками длиной 3-4 см.
  2. В кастрюле вскипятить воду с уксусом, сахаром, солью, лавровым листом и черным перцем.
  3. Добавить спаржу и варить в течение 2-3 минут.
  4. Снять кастрюлю с огня, добавить масло, горчицу и красный острый перец (по желанию).
  5. Перемешать маринованную спаржу и оставить остывать.
  6. Добавить в спаржу мелко нарезанную петрушку и перемешать.
  7. Выложить маринованную спаржу в баночки и хранить в холодильнике.

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