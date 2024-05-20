У вас все будут просить рецепт: как приготовить острую маринованную спаржу

Эта закуска станет победителем на вашем столе. Она в меру острая, пикантная и ароматная.

Сезон спаржи – это прекрасное время, чтобы отведать не только свежие, но и маринованные овощи. Острая маринованная спаржа – это пикантная закуска, которая станет отличным дополнением к любому столу. Также, предлагаем рецепт курицы маринованной в кефире.

Маринованная спаржа – это не просто еда, а настоящая феерия вкусов. Эта закуска порадует вас не только остротой, но и ароматом специй и трав. Об этом пишет Shuba.

Ингредиенты:

500 г спаржи

200 мл воды

100 мл уксуса (9%)

50 г сахара

2 ст. л. подсолнечного масла

1 ч. л. семена горчицы

1/2 ч. л. черного перца горошком

1/2 ч. л. лаврового листа

1/4 ч. л. красного острого перца (по желанию)

1 пучок зеленой петрушки

Приготовление:

Спаржу помыть, очистить от жестких концов и нарезать кусочками длиной 3-4 см. В кастрюле вскипятить воду с уксусом, сахаром, солью, лавровым листом и черным перцем. Добавить спаржу и варить в течение 2-3 минут. Снять кастрюлю с огня, добавить масло, горчицу и красный острый перец (по желанию). Перемешать маринованную спаржу и оставить остывать. Добавить в спаржу мелко нарезанную петрушку и перемешать. Выложить маринованную спаржу в баночки и хранить в холодильнике.

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