У вас все будут просить рецепт: как приготовить острую маринованную спаржу
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Эта закуска станет победителем на вашем столе. Она в меру острая, пикантная и ароматная.
Сезон спаржи – это прекрасное время, чтобы отведать не только свежие, но и маринованные овощи. Острая маринованная спаржа – это пикантная закуска, которая станет отличным дополнением к любому столу. Также, предлагаем рецепт курицы маринованной в кефире.
Маринованная спаржа – это не просто еда, а настоящая феерия вкусов. Эта закуска порадует вас не только остротой, но и ароматом специй и трав. Об этом пишет Shuba.
Ингредиенты:
- 500 г спаржи
- 200 мл воды
- 100 мл уксуса (9%)
- 50 г сахара
- 2 ст. л. подсолнечного масла
- 1 ч. л. семена горчицы
- 1/2 ч. л. черного перца горошком
- 1/2 ч. л. лаврового листа
- 1/4 ч. л. красного острого перца (по желанию)
- 1 пучок зеленой петрушки
Приготовление:
- Спаржу помыть, очистить от жестких концов и нарезать кусочками длиной 3-4 см.
- В кастрюле вскипятить воду с уксусом, сахаром, солью, лавровым листом и черным перцем.
- Добавить спаржу и варить в течение 2-3 минут.
- Снять кастрюлю с огня, добавить масло, горчицу и красный острый перец (по желанию).
- Перемешать маринованную спаржу и оставить остывать.
- Добавить в спаржу мелко нарезанную петрушку и перемешать.
- Выложить маринованную спаржу в баночки и хранить в холодильнике.
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