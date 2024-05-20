Вкусность для ленивых: как быстро приготовить чебуреки из лаваша
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Если у вас нет много времени, но очень хочется чебуреков – приготовьте их ленивую версию.
Часто хочется полакомиться вкусной домашней едой, но времени на приготовление совсем нет. Не беда! Сегодня мы поделимся с вами рецептом невероятно быстрых и аппетитных чебуреков из лаваша, которые вы сможете приготовить в считанные минуты.
Чебуреки из лаваша – это не просто еда, а настоящая палочка-выручалочка для тех, кто хочет быстро и вкусно накормить свою семью. Эти чебуреки готовятся из доступных ингредиентов, а процесс приготовления не требует много времени.
Ингредиенты:
- 1 армянский лаваш
- 300 г мясного фарша
- 1 луковица
- 1 пучок зелени укропа
- 1 яйцо
- 2 ст. л. сметаны
- Соль и перец по вкусу
- Масло для жарки
Приготовление:
- Мясной фарш обжарить на сковороде с луком, измельченным кубиками, до готовности.
- Добавить в фарш мелко нарезанный укроп, посолить и поперчить по вкусу.
- Разрезать лаваш на квадраты.
- На каждый квадрат лаваша выложить ложку фарша.
- Свернуть лаваш конвертиком, края защипнуть.
- Взбить яйцо со сметаной.
- Смазать чебуреки яичной смесью.
- Обжарить чебуреки на сковороде с маслом по обе стороны до золотистого цвета.
Если вам не хочется жарить чебуреки, приготовьте их в духовке. Также, предлагаем рецепт пирога из лаваша.