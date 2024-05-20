Вкусность для ленивых: как быстро приготовить чебуреки из лаваша

Если у вас нет много времени, но очень хочется чебуреков – приготовьте их ленивую версию.

Часто хочется полакомиться вкусной домашней едой, но времени на приготовление совсем нет. Не беда! Сегодня мы поделимся с вами рецептом невероятно быстрых и аппетитных чебуреков из лаваша, которые вы сможете приготовить в считанные минуты.

Чебуреки из лаваша – это не просто еда, а настоящая палочка-выручалочка для тех, кто хочет быстро и вкусно накормить свою семью. Эти чебуреки готовятся из доступных ингредиентов, а процесс приготовления не требует много времени.

Ингредиенты:

1 армянский лаваш

300 г мясного фарша

1 луковица

1 пучок зелени укропа

1 яйцо

2 ст. л. сметаны

Соль и перец по вкусу

Масло для жарки

Приготовление:

Мясной фарш обжарить на сковороде с луком, измельченным кубиками, до готовности. Добавить в фарш мелко нарезанный укроп, посолить и поперчить по вкусу. Разрезать лаваш на квадраты. На каждый квадрат лаваша выложить ложку фарша. Свернуть лаваш конвертиком, края защипнуть. Взбить яйцо со сметаной. Смазать чебуреки яичной смесью. Обжарить чебуреки на сковороде с маслом по обе стороны до золотистого цвета.

Если вам не хочется жарить чебуреки, приготовьте их в духовке. Также, предлагаем рецепт пирога из лаваша.