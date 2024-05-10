Краще, ніж у французьких кав'ярнях: рецепт ароматного бріошу

Ця випічка може замінити хліб до сніданку.

Бріош — це не просто випічка, це символ французької кухні, її вишуканості, елегантності та неймовірного смаку. Повітряна, ніжна, з золотистою скоринкою, бріошу тане в роті, даруючи незабутні відчуття. Також пропонуємо вам рецепт запіканки без борошна.

Сьогодні ми поділимося з вами двома автентичними рецептами бріошу, які допоможуть вам перенестися до мальовничих пекарень Парижа.

1. Класичний рецепт бріошу:

Інгредієнти:

500 г борошна

20 г свіжих дріжджів

100 г цукру

10 г солі

220 мл молока

100 г вершкового масла

Приготування:

Розчиніть дріжджі в теплому молоці з 1 чайною ложкою цукру. Залиште на 10 хвилин, щоб дріжджі активувалися. У великій мисці змішайте борошно, цукор, сіль. Додайте дріжджову суміш та вершкове масло, розм'якшене до кімнатної температури. Замісіть тісто, воно має бути м'яким та еластичним. Місіть тісто протягом 10-15 хвилин, доки воно не стане гладким та однорідним. Викладіть тісто в змащену маслом миску, накрийте рушником та залиште в теплому місці на 1 годину, щоб воно піднялося вдвічі. Обережно обімніть тісто, щоб випустити повітря. Сформуйте з тіста кулю, покладіть її в змащену маслом форму для випічки. Накрийте форму рушником і залиште тісто в теплому місці ще на 30 хвилин, щоб воно знову піднялося. Розігрійте духовку до 180°C. Випікайте бріошу протягом 30-40 хвилин, до золотистої скоринки. Дайте бріошу трохи охолонути before slicing and serving.

2. Бріошу з шоколадом:

Інгредієнти:

500 г борошна

20 г свіжих дріжджів

100 г цукру

10 г солі

220 мл молока

100 г вершкового масла

100 г темного шоколаду

Приготування:

Приготуйте тісто за класичним рецептом бріошу. Коли тісто підніметься вдруге, поділіть його на 2 частини. До однієї частини тіста додайте подрібнений шоколад. Замісіть шоколадне тісто до однорідного стану. Сформуйте з обох видів тіста 2 батони. Переплетіть батони з шоколадним та звичайним тістом. Викладіть бріошу в змащену маслом форму для випічки. Накрийте форму рушником і залиште тісто в теплому місці на 30 хвилин, щоб воно знову піднялося. Розігрійте духовку до 180°C. Випікайте бріошу протягом 30-40 хвилин, до золотистої скоринки. Дайте бріошу трохи охолонути.

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