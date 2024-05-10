Краще, ніж у французьких кав'ярнях: рецепт ароматного бріошу
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Ця випічка може замінити хліб до сніданку.
Бріош — це не просто випічка, це символ французької кухні, її вишуканості, елегантності та неймовірного смаку. Повітряна, ніжна, з золотистою скоринкою, бріошу тане в роті, даруючи незабутні відчуття. Також пропонуємо вам рецепт запіканки без борошна.
Сьогодні ми поділимося з вами двома автентичними рецептами бріошу, які допоможуть вам перенестися до мальовничих пекарень Парижа.
1. Класичний рецепт бріошу:
Інгредієнти:
- 500 г борошна
- 20 г свіжих дріжджів
- 100 г цукру
- 10 г солі
- 220 мл молока
- 100 г вершкового масла
Приготування:
- Розчиніть дріжджі в теплому молоці з 1 чайною ложкою цукру. Залиште на 10 хвилин, щоб дріжджі активувалися.
- У великій мисці змішайте борошно, цукор, сіль.
- Додайте дріжджову суміш та вершкове масло, розм'якшене до кімнатної температури.
- Замісіть тісто, воно має бути м'яким та еластичним.
- Місіть тісто протягом 10-15 хвилин, доки воно не стане гладким та однорідним.
- Викладіть тісто в змащену маслом миску, накрийте рушником та залиште в теплому місці на 1 годину, щоб воно піднялося вдвічі.
- Обережно обімніть тісто, щоб випустити повітря.
- Сформуйте з тіста кулю, покладіть її в змащену маслом форму для випічки.
- Накрийте форму рушником і залиште тісто в теплому місці ще на 30 хвилин, щоб воно знову піднялося.
- Розігрійте духовку до 180°C.
- Випікайте бріошу протягом 30-40 хвилин, до золотистої скоринки.
- Дайте бріошу трохи охолонути before slicing and serving.
2. Бріошу з шоколадом:
Інгредієнти:
- 500 г борошна
- 20 г свіжих дріжджів
- 100 г цукру
- 10 г солі
- 220 мл молока
- 100 г вершкового масла
- 100 г темного шоколаду
Приготування:
- Приготуйте тісто за класичним рецептом бріошу.
- Коли тісто підніметься вдруге, поділіть його на 2 частини.
- До однієї частини тіста додайте подрібнений шоколад.
- Замісіть шоколадне тісто до однорідного стану.
- Сформуйте з обох видів тіста 2 батони.
- Переплетіть батони з шоколадним та звичайним тістом.
- Викладіть бріошу в змащену маслом форму для випічки.
- Накрийте форму рушником і залиште тісто в теплому місці на 30 хвилин, щоб воно знову піднялося.
- Розігрійте духовку до 180°C.
- Випікайте бріошу протягом 30-40 хвилин, до золотистої скоринки.
- Дайте бріошу трохи охолонути.
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