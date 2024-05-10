Краще, ніж у французьких кав'ярнях: рецепт ароматного бріошу

Автор
Марія Ціхоцька Марія Ціхоцька
Дата публікації
Бріош виходить дуже м'яким та ароматним (зображення створено за допомогою ШІ)
Бріош виходить дуже м'яким та ароматним (зображення створено за допомогою ШІ). Фото Телеграф

Ця випічка може замінити хліб до сніданку.

Бріош — це не просто випічка, це символ французької кухні, її вишуканості, елегантності та неймовірного смаку. Повітряна, ніжна, з золотистою скоринкою, бріошу тане в роті, даруючи незабутні відчуття. Також пропонуємо вам рецепт запіканки без борошна.

Сьогодні ми поділимося з вами двома автентичними рецептами бріошу, які допоможуть вам перенестися до мальовничих пекарень Парижа.

1. Класичний рецепт бріошу:

Інгредієнти:

  • 500 г борошна
  • 20 г свіжих дріжджів
  • 100 г цукру
  • 10 г солі
  • 220 мл молока
  • 100 г вершкового масла

Приготування:

  1. Розчиніть дріжджі в теплому молоці з 1 чайною ложкою цукру. Залиште на 10 хвилин, щоб дріжджі активувалися.
  2. У великій мисці змішайте борошно, цукор, сіль.
  3. Додайте дріжджову суміш та вершкове масло, розм'якшене до кімнатної температури.
  4. Замісіть тісто, воно має бути м'яким та еластичним.
  5. Місіть тісто протягом 10-15 хвилин, доки воно не стане гладким та однорідним.
  6. Викладіть тісто в змащену маслом миску, накрийте рушником та залиште в теплому місці на 1 годину, щоб воно піднялося вдвічі.
  7. Обережно обімніть тісто, щоб випустити повітря.
  8. Сформуйте з тіста кулю, покладіть її в змащену маслом форму для випічки.
  9. Накрийте форму рушником і залиште тісто в теплому місці ще на 30 хвилин, щоб воно знову піднялося.
  10. Розігрійте духовку до 180°C.
  11. Випікайте бріошу протягом 30-40 хвилин, до золотистої скоринки.
  12. Дайте бріошу трохи охолонути before slicing and serving.

2. Бріошу з шоколадом:

Інгредієнти:

  • 500 г борошна
  • 20 г свіжих дріжджів
  • 100 г цукру
  • 10 г солі
  • 220 мл молока
  • 100 г вершкового масла
  • 100 г темного шоколаду

Приготування:

  1. Приготуйте тісто за класичним рецептом бріошу.
  2. Коли тісто підніметься вдруге, поділіть його на 2 частини.
  3. До однієї частини тіста додайте подрібнений шоколад.
  4. Замісіть шоколадне тісто до однорідного стану.
  5. Сформуйте з обох видів тіста 2 батони.
  6. Переплетіть батони з шоколадним та звичайним тістом.
  7. Викладіть бріошу в змащену маслом форму для випічки.
  8. Накрийте форму рушником і залиште тісто в теплому місці на 30 хвилин, щоб воно знову піднялося.
  9. Розігрійте духовку до 180°C.
  10. Випікайте бріошу протягом 30-40 хвилин, до золотистої скоринки.
  11. Дайте бріошу трохи охолонути.

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