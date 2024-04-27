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Такую "шарлотку" пекут в Польше: фантастический десерт из нескольких ингредиентов

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Прекрасный вариант пирога к чаю или на праздничный стол
Прекрасный вариант пирога к чаю или на праздничный стол. Фото "Школа жизни"

Выпечка получается очень нежной

Мы рассказывали, как приготовить аппетитные рогалики. Теперь делимся отличным рецептом польского пирога, или "шарлотки".

Ее особенность в том, что кроме начинки, в пирог еще идет слой заварного крема. Прекрасный рецепт для тех, кто хочет приготовить что-то особенное и вкусное. Как ее приготовить, рассказали на портале "Школа Жизни".

Ингредиенты:

  • 150 г сахара
  • 500 г муки
  • 250 г сливочного масла
  • 2 яйца
  • 50 г сметаны
  • 6 г разрыхлителя
  • щепотка соли
  • ванилин

Для крема:

  • 700 мл молока
  • 180 г сахара
  • 80 г кукурузного крахмала
  • 80 г сливочного масла
  • 2 яйца
  • ванилин
  • соль

Для начинки:

  • 1.3 кг яблок
  • 30 г сливочного масла
  • 1 ст.л. сока лимона

Способ приготовления:

  1. Доведите молоко до кипения. В отдельной емкости смешайте кукурузный крахмал, сахар, яйца, соль и ванилин, взбивая венчиком до однородности.
  2. Постепенно влейте немного горячего молока, быстро вымешивая, чтобы избежать комков. Затем всю смесь перелейте в кастрюлю с молоком и варите на небольшом огне до загустения, но не кипятите.
  3. Добавьте сливочное масло и перемешайте. Остудите.
  4. Очистите яблоки и нарежьте их большими кусочками. Обжарьте их на сливочном масле, полив соком лимона в течение 10 минут.
  5. Просейте муку и смешайте с разрыхлителем, солью, сахаром и ванилином. Натрите сливочное масло в муку, соедините до получения крошечных кусочков. Влейте яйца, добавьте сметану и замесите тесто.
  6. Разделите тесто на две части. Одну часть уложите в морозильную камеру, а другую оставьте в холодильнике на 30 минут.
  7. Смажьте форму растительным маслом, выложите большую часть теста, чтобы образовать дно и бортики. Выложите сверху начинку из яблок, залейте кремом. Натрите сверху оставшуюся часть теста.
  8. Выпекайте при 180 градусах около 20-30 минут. Остудите пирог в форме, посыпьте по желанию пудрой и корицей.

Такой пирог станет настоящим угощением для всей семьи. Мягкое песочное тесто, сочные кусочки яблок и ароматный ароматный крем сделают этот десерт незабываемым! Также мы делились рецептом домашних конфет.

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