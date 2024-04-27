Такую "шарлотку" пекут в Польше: фантастический десерт из нескольких ингредиентов
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Выпечка получается очень нежной
Мы рассказывали, как приготовить аппетитные рогалики. Теперь делимся отличным рецептом польского пирога, или "шарлотки".
Ее особенность в том, что кроме начинки, в пирог еще идет слой заварного крема. Прекрасный рецепт для тех, кто хочет приготовить что-то особенное и вкусное. Как ее приготовить, рассказали на портале "Школа Жизни".
Ингредиенты:
- 150 г сахара
- 500 г муки
- 250 г сливочного масла
- 2 яйца
- 50 г сметаны
- 6 г разрыхлителя
- щепотка соли
- ванилин
Для крема:
- 700 мл молока
- 180 г сахара
- 80 г кукурузного крахмала
- 80 г сливочного масла
- 2 яйца
- ванилин
- соль
Для начинки:
- 1.3 кг яблок
- 30 г сливочного масла
- 1 ст.л. сока лимона
Способ приготовления:
- Доведите молоко до кипения. В отдельной емкости смешайте кукурузный крахмал, сахар, яйца, соль и ванилин, взбивая венчиком до однородности.
- Постепенно влейте немного горячего молока, быстро вымешивая, чтобы избежать комков. Затем всю смесь перелейте в кастрюлю с молоком и варите на небольшом огне до загустения, но не кипятите.
- Добавьте сливочное масло и перемешайте. Остудите.
- Очистите яблоки и нарежьте их большими кусочками. Обжарьте их на сливочном масле, полив соком лимона в течение 10 минут.
- Просейте муку и смешайте с разрыхлителем, солью, сахаром и ванилином. Натрите сливочное масло в муку, соедините до получения крошечных кусочков. Влейте яйца, добавьте сметану и замесите тесто.
- Разделите тесто на две части. Одну часть уложите в морозильную камеру, а другую оставьте в холодильнике на 30 минут.
- Смажьте форму растительным маслом, выложите большую часть теста, чтобы образовать дно и бортики. Выложите сверху начинку из яблок, залейте кремом. Натрите сверху оставшуюся часть теста.
- Выпекайте при 180 градусах около 20-30 минут. Остудите пирог в форме, посыпьте по желанию пудрой и корицей.
Такой пирог станет настоящим угощением для всей семьи. Мягкое песочное тесто, сочные кусочки яблок и ароматный ароматный крем сделают этот десерт незабываемым! Также мы делились рецептом домашних конфет.