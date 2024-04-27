Такую "шарлотку" пекут в Польше: фантастический десерт из нескольких ингредиентов

Выпечка получается очень нежной

Мы рассказывали, как приготовить аппетитные рогалики. Теперь делимся отличным рецептом польского пирога, или "шарлотки".

Ее особенность в том, что кроме начинки, в пирог еще идет слой заварного крема. Прекрасный рецепт для тех, кто хочет приготовить что-то особенное и вкусное. Как ее приготовить, рассказали на портале "Школа Жизни".

Ингредиенты:

150 г сахара

500 г муки

250 г сливочного масла

2 яйца

50 г сметаны

6 г разрыхлителя

щепотка соли

ванилин

Для крема:

700 мл молока

180 г сахара

80 г кукурузного крахмала

80 г сливочного масла

2 яйца

ванилин

соль

Для начинки:

1.3 кг яблок

30 г сливочного масла

1 ст.л. сока лимона

Способ приготовления:

Доведите молоко до кипения. В отдельной емкости смешайте кукурузный крахмал, сахар, яйца, соль и ванилин, взбивая венчиком до однородности. Постепенно влейте немного горячего молока, быстро вымешивая, чтобы избежать комков. Затем всю смесь перелейте в кастрюлю с молоком и варите на небольшом огне до загустения, но не кипятите. Добавьте сливочное масло и перемешайте. Остудите. Очистите яблоки и нарежьте их большими кусочками. Обжарьте их на сливочном масле, полив соком лимона в течение 10 минут. Просейте муку и смешайте с разрыхлителем, солью, сахаром и ванилином. Натрите сливочное масло в муку, соедините до получения крошечных кусочков. Влейте яйца, добавьте сметану и замесите тесто. Разделите тесто на две части. Одну часть уложите в морозильную камеру, а другую оставьте в холодильнике на 30 минут. Смажьте форму растительным маслом, выложите большую часть теста, чтобы образовать дно и бортики. Выложите сверху начинку из яблок, залейте кремом. Натрите сверху оставшуюся часть теста. Выпекайте при 180 градусах около 20-30 минут. Остудите пирог в форме, посыпьте по желанию пудрой и корицей.

Такой пирог станет настоящим угощением для всей семьи. Мягкое песочное тесто, сочные кусочки яблок и ароматный ароматный крем сделают этот десерт незабываемым! Также мы делились рецептом домашних конфет.