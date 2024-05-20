Быстро, сладко и без кучи сахара: готовим лимонный пирог, который не повредит фигуре
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Если вы ведете здоровый образ жизни и следите за фигурой, попробуйте приготовить легкий лимонный пирог.
Вкусно и полезно – эти два понятия часто кажутся несовместимыми. Но сегодня мы поделимся с вами рецептом невероятно вкусного и легкого лимонного пирога, который не помешает вашей фигуре. Также предлагаем рецепт ароматного шоколадного пирога.
Лимонный пирог – это не просто десерт, а настоящая находка для тех, кто стремится вести здоровый образ жизни. Этот пирог не содержит муки, вместо сахара мы будем использовать более полезный и натуральный сахарозаменитель. Об этом пишет Shuba.
Ингредиенты:
- Для основания:
- 200 г овсяных хлопьев
- 100 г сливочного масла
- 2 ст. л. меда
- 1 ч. л. корицы
- Для начинки:
- 3 яйца
- 100 г сахарозаменителя (по вашему выбору)
- 3 лимона
- 100 г сливочного масла
- 2 ст. л. кукурузного крахмала
- Для декора:
- 50 г свежих ягод (по желанию)
Приготовление:
- Овсяные хлопья измельчить в блендере до состояния муки. Добавить растопленное сливочное масло, мед и корицу. Тщательно перемешать и выложить массу на дно выпечки, утрамбовать.
- Приготовить начинку: Взбить яйца с сахарозаменителем в пышную массу. Цедру одного лимона снять и добавить в яичную смесь. Выжать сок из двух лимонов и добавить его в яйца.
- Растопить сливочное масло и добавить в яичную смесь.
- Кукурузный крахмал развести небольшим количеством холодной воды и добавить в начинку, постоянно помешивая.
- Вылить начинку на основание и выпекать в разогретой до 180°C духовке в течение 30-35 минут.
- Дать пирогу немного охладиться, а затем украсить свежими ягодами по желанию.
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