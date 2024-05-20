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Быстро, сладко и без кучи сахара: готовим лимонный пирог, который не повредит фигуре

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
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Этот пирог получается очень ароматным и вкусным.
Этот пирог получается очень ароматным и вкусным.. Фото Телеграф

Если вы ведете здоровый образ жизни и следите за фигурой, попробуйте приготовить легкий лимонный пирог.

Вкусно и полезно – эти два понятия часто кажутся несовместимыми. Но сегодня мы поделимся с вами рецептом невероятно вкусного и легкого лимонного пирога, который не помешает вашей фигуре. Также предлагаем рецепт ароматного шоколадного пирога.

Лимонный пирог – это не просто десерт, а настоящая находка для тех, кто стремится вести здоровый образ жизни. Этот пирог не содержит муки, вместо сахара мы будем использовать более полезный и натуральный сахарозаменитель. Об этом пишет Shuba.

Ингредиенты:

  • Для основания:
  • 200 г овсяных хлопьев
  • 100 г сливочного масла
  • 2 ст. л. меда
  • 1 ч. л. корицы
  • Для начинки:
  • 3 яйца
  • 100 г сахарозаменителя (по вашему выбору)
  • 3 лимона
  • 100 г сливочного масла
  • 2 ст. л. кукурузного крахмала
  • Для декора:
  • 50 г свежих ягод (по желанию)

Приготовление:

  1. Овсяные хлопья измельчить в блендере до состояния муки. Добавить растопленное сливочное масло, мед и корицу. Тщательно перемешать и выложить массу на дно выпечки, утрамбовать.
  2. Приготовить начинку: Взбить яйца с сахарозаменителем в пышную массу. Цедру одного лимона снять и добавить в яичную смесь. Выжать сок из двух лимонов и добавить его в яйца.
  3. Растопить сливочное масло и добавить в яичную смесь.
  4. Кукурузный крахмал развести небольшим количеством холодной воды и добавить в начинку, постоянно помешивая.
  5. Вылить начинку на основание и выпекать в разогретой до 180°C духовке в течение 30-35 минут.
  6. Дать пирогу немного охладиться, а затем украсить свежими ягодами по желанию.

Раньше мы делились рецептом кабачковых оладий. Также предлагаем рецепт кабачковой икры.

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#Рецепт #Пиріг #еда-Телеграф