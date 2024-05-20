Быстро, сладко и без кучи сахара: готовим лимонный пирог, который не повредит фигуре

Если вы ведете здоровый образ жизни и следите за фигурой, попробуйте приготовить легкий лимонный пирог.

Вкусно и полезно – эти два понятия часто кажутся несовместимыми. Но сегодня мы поделимся с вами рецептом невероятно вкусного и легкого лимонного пирога, который не помешает вашей фигуре. Также предлагаем рецепт ароматного шоколадного пирога.

Лимонный пирог – это не просто десерт, а настоящая находка для тех, кто стремится вести здоровый образ жизни. Этот пирог не содержит муки, вместо сахара мы будем использовать более полезный и натуральный сахарозаменитель. Об этом пишет Shuba.

Ингредиенты:

Для основания:

200 г овсяных хлопьев

100 г сливочного масла

2 ст. л. меда

1 ч. л. корицы

Для начинки:

3 яйца

100 г сахарозаменителя (по вашему выбору)

3 лимона

100 г сливочного масла

2 ст. л. кукурузного крахмала

Для декора:

50 г свежих ягод (по желанию)

Приготовление:

Овсяные хлопья измельчить в блендере до состояния муки. Добавить растопленное сливочное масло, мед и корицу. Тщательно перемешать и выложить массу на дно выпечки, утрамбовать. Приготовить начинку: Взбить яйца с сахарозаменителем в пышную массу. Цедру одного лимона снять и добавить в яичную смесь. Выжать сок из двух лимонов и добавить его в яйца. Растопить сливочное масло и добавить в яичную смесь. Кукурузный крахмал развести небольшим количеством холодной воды и добавить в начинку, постоянно помешивая. Вылить начинку на основание и выпекать в разогретой до 180°C духовке в течение 30-35 минут. Дать пирогу немного охладиться, а затем украсить свежими ягодами по желанию.

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