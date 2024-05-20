Как отпугнуть комаров: поможет одно дешевое средство
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Летом комары портят нам всем жизнь, но есть действенные лайфхаки, которые помогут быстро избавиться от них.
Лето – это не только время расцвета природы и обильных плодов, но и время активности комаров. Эти назойливые кровососы не только портят отдых своим жужжанием, но и могут нести угрозу здоровью, перенося возбудителей опасных инфекций.
К счастью, существуют простые и доступные способы избавиться от комаров, не прибегая к химическим средствам, которые могут быть вредны для здоровья и окружающей среды.
1. Ароматерапия:
- Эфирные масла: Комары не терпят запаха гвоздики, ванили, аниса, лаванды и базилика. Добавьте несколько капель этих масел в аромалампу или нанесите на открытые участки кожи (за ушами, на запястье).
- Валерьянка: 100 граммов этого средства наливаем в аромалампу. Ставим его в комнате.
- Листья рябины и черемухи: Разотрите листья в руках и нанесите на открытые участки кожи.
2. Растительные отпугиватели:
- Листья томатов: Натрите открытые участки кожи листьями томатов.
- Листья бузины: Уложите листья бузины возле себя на природе или на улице.
- Сосна: Сожгите несколько веток можжевельника, если вы на природе.
3. Народные средства:
- Отвар из корней и листьев полыни: Им можно умываться или натереть кожу.
- Экстракт эвкалипта: Добавьте несколько капель экстракта в фумигатор.
- Настой ванили: Настой ванили можно использовать даже для детской кожи.
4. Физические барьеры:
- Москитные сетки Защитите окна и двери москитными сетками, чтобы комары не могли попасть внутрь.
- Одежда: Одевайтесь в светлую одежду с длинными рукавами и брюки, чтобы максимально закрыть тело.
5. Защита на природе:
- Репелленты: Используйте репелленты, содержащие DEET, икаридин или пикаридин. Внимательно читайте инструкцию и следуйте рекомендациям изготовителя.
- Фумигаторы: Фумигаторы с пластинами или жидкостью помогут отпугнуть комаров.
Совет:
Сочетайте несколько методов борьбы с комарами, чтобы добиться максимального эффекта.
Помните:
- Регулярно осматривайте участок вокруг дома и устраняйте возможные места размножения комаров (стоячая вода, заброшенные емкости).
- Соблюдайте правила личной гигиены, ведь комаров привлекает запах пота и духов.
- При укусах комаров используйте противозудные мази или гели.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как вывести муравьев в доме. Также мы писали, как избавиться от комаров народными средствами.