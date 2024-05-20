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Как отпугнуть комаров: поможет одно дешевое средство

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
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Комары могут угрожать здоровью (изображение создано с помощью ИИ) Новость обновлена 20 мая 2024, 10:36
Комары могут угрожать здоровью (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Летом комары портят нам всем жизнь, но есть действенные лайфхаки, которые помогут быстро избавиться от них.

Лето – это не только время расцвета природы и обильных плодов, но и время активности комаров. Эти назойливые кровососы не только портят отдых своим жужжанием, но и могут нести угрозу здоровью, перенося возбудителей опасных инфекций.

К счастью, существуют простые и доступные способы избавиться от комаров, не прибегая к химическим средствам, которые могут быть вредны для здоровья и окружающей среды.

1. Ароматерапия:

  • Эфирные масла: Комары не терпят запаха гвоздики, ванили, аниса, лаванды и базилика. Добавьте несколько капель этих масел в аромалампу или нанесите на открытые участки кожи (за ушами, на запястье).
  • Валерьянка: 100 граммов этого средства наливаем в аромалампу. Ставим его в комнате.
  • Листья рябины и черемухи: Разотрите листья в руках и нанесите на открытые участки кожи.

2. Растительные отпугиватели:

  • Листья томатов: Натрите открытые участки кожи листьями томатов.
  • Листья бузины: Уложите листья бузины возле себя на природе или на улице.
  • Сосна: Сожгите несколько веток можжевельника, если вы на природе.

3. Народные средства:

  • Отвар из корней и листьев полыни: Им можно умываться или натереть кожу.
  • Экстракт эвкалипта: Добавьте несколько капель экстракта в фумигатор.
  • Настой ванили: Настой ванили можно использовать даже для детской кожи.

4. Физические барьеры:

  • Москитные сетки Защитите окна и двери москитными сетками, чтобы комары не могли попасть внутрь.
  • Одежда: Одевайтесь в светлую одежду с длинными рукавами и брюки, чтобы максимально закрыть тело.

5. Защита на природе:

  • Репелленты: Используйте репелленты, содержащие DEET, икаридин или пикаридин. Внимательно читайте инструкцию и следуйте рекомендациям изготовителя.
  • Фумигаторы: Фумигаторы с пластинами или жидкостью помогут отпугнуть комаров.

Совет:

Сочетайте несколько методов борьбы с комарами, чтобы добиться максимального эффекта.

Помните:

  • Регулярно осматривайте участок вокруг дома и устраняйте возможные места размножения комаров (стоячая вода, заброшенные емкости).
  • Соблюдайте правила личной гигиены, ведь комаров привлекает запах пота и духов.
  • При укусах комаров используйте противозудные мази или гели.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как вывести муравьев в доме. Также мы писали, как избавиться от комаров народными средствами.

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