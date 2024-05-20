Как отпугнуть комаров: поможет одно дешевое средство

Летом комары портят нам всем жизнь, но есть действенные лайфхаки, которые помогут быстро избавиться от них.

Лето – это не только время расцвета природы и обильных плодов, но и время активности комаров. Эти назойливые кровососы не только портят отдых своим жужжанием, но и могут нести угрозу здоровью, перенося возбудителей опасных инфекций.

К счастью, существуют простые и доступные способы избавиться от комаров, не прибегая к химическим средствам, которые могут быть вредны для здоровья и окружающей среды.

1. Ароматерапия:

Эфирные масла: Комары не терпят запаха гвоздики, ванили, аниса, лаванды и базилика. Добавьте несколько капель этих масел в аромалампу или нанесите на открытые участки кожи (за ушами, на запястье).

Комары не терпят запаха гвоздики, ванили, аниса, лаванды и базилика. Добавьте несколько капель этих масел в аромалампу или нанесите на открытые участки кожи (за ушами, на запястье). Валерьянка: 100 граммов этого средства наливаем в аромалампу. Ставим его в комнате.

100 граммов этого средства наливаем в аромалампу. Ставим его в комнате. Листья рябины и черемухи: Разотрите листья в руках и нанесите на открытые участки кожи.

2. Растительные отпугиватели:

Листья томатов: Натрите открытые участки кожи листьями томатов.

Натрите открытые участки кожи листьями томатов. Листья бузины: Уложите листья бузины возле себя на природе или на улице.

Уложите листья бузины возле себя на природе или на улице. Сосна: Сожгите несколько веток можжевельника, если вы на природе.

3. Народные средства:

Отвар из корней и листьев полыни: Им можно умываться или натереть кожу.

Им можно умываться или натереть кожу. Экстракт эвкалипта: Добавьте несколько капель экстракта в фумигатор.

Добавьте несколько капель экстракта в фумигатор. Настой ванили: Настой ванили можно использовать даже для детской кожи.

4. Физические барьеры:

Москитные сетки Защитите окна и двери москитными сетками, чтобы комары не могли попасть внутрь.

Защитите окна и двери москитными сетками, чтобы комары не могли попасть внутрь. Одежда: Одевайтесь в светлую одежду с длинными рукавами и брюки, чтобы максимально закрыть тело.

5. Защита на природе:

Репелленты: Используйте репелленты, содержащие DEET, икаридин или пикаридин. Внимательно читайте инструкцию и следуйте рекомендациям изготовителя.

Используйте репелленты, содержащие DEET, икаридин или пикаридин. Внимательно читайте инструкцию и следуйте рекомендациям изготовителя. Фумигаторы: Фумигаторы с пластинами или жидкостью помогут отпугнуть комаров.

Совет:

Сочетайте несколько методов борьбы с комарами, чтобы добиться максимального эффекта.

Помните:

Регулярно осматривайте участок вокруг дома и устраняйте возможные места размножения комаров (стоячая вода, заброшенные емкости).

Соблюдайте правила личной гигиены, ведь комаров привлекает запах пота и духов.

При укусах комаров используйте противозудные мази или гели.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как вывести муравьев в доме. Также мы писали, как избавиться от комаров народными средствами.