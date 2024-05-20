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Как бороться с клевером на газоне: поможет впечатляющий лайфхак

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
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Клевер может нанести сильный вред вашему газону (изображение создано с помощью ИИ)
Клевер может нанести сильный вред вашему газону (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Есть действенные методы борьбы с этим надоедливым сорняком.

Клевер – это не только красивый цветок, но и распространенная проблема для владельцев газонов. Это почвопокровное растение быстро разрастается, вытесняя другие травы и придавая газону неопрятный вид.

К счастью, существуют экологические и безопасные методы борьбы с клевером, которые не вредят окружающей среде.

1. Механический метод:

  • Вырвать вручную: Это самый простой способ избавиться от клевера, но он может быть трудоемким, особенно если клевер сильно разросся.
  • Использовать тяпку: С помощью тяпки можно легко удалить клевер из почвы, не повреждая другие травы.

2. Народные средства:

  • Уксус: Разведите уксус с водой в пропорции 1:1 и опрыскайте клевер. Уксус имеет кислую реакцию, что вредит клеверу, но не вредит другим травам.
  • Соль: Посыпьте клевер солью. Соль вытянет из почвы влагу, что может привести к гибели клевера.
  • Кипяток: Осторожно полейте клевер кипятком. Это поможет уничтожить надземную часть растения.

3. Профилактические мероприятия:

  • Регулярно стригите газон: Это поможет предотвратить разрастание клевера.
  • Подпитывайте газон: Здоровый газон с густой травой более устойчив к клеверу.
  • Высаживайте травы, устойчивые к клеверу: Существуют сорта трав, которые клевер не любит.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в начале весны от вредителей опрыскивают деревья. Также мы писали, какие растения нельзя сажать у роз.

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