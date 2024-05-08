Запеканка получится нежной и воздушной: как ее приготовить без муки
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Сделать такую творожную запеканку очень просто
Творог является базовым продуктом в холодильнике многих семей. Его можно есть как самостоятельное блюдо, готовить сырники или соленые намазки.
Сегодня мы хотим поделиться рецептом сырной запеканки, которая получается очень нежной и готовится без добавления муки. А опубликовали его на Instagram-странице "oh_vikka".
Как приготовить творожную запеканку
Ингредиенты:
- творог — 700 г;
- жирная сметана — 100 г;
- сахар — 100 г;
- ванильный сахар — 1 пак.;
- кукурузный крахмал — 30 г;
- яйца — 3 шт.;
- несколько яблок
- сахарная пудра
Способ приготовления:
- Все ингредиенты перебить блендером в однородную массу.
- Яблоки почистить, порезать ломтиками, выложить сверху теста.
- Запекать в предварительно разогретой до 180 градусов духовке около часа.
- Перед подачей присыпать сахарной пудрой.
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