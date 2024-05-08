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Запеканка получится нежной и воздушной: как ее приготовить без муки

Автор
Мария Швец Мария Швец
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Автор
Пышная, нежная, аппетитная и вкусная
Пышная, нежная, аппетитная и вкусная. Фото 1000.menu

Сделать такую творожную запеканку очень просто

Творог является базовым продуктом в холодильнике многих семей. Его можно есть как самостоятельное блюдо, готовить сырники или соленые намазки.

Сегодня мы хотим поделиться рецептом сырной запеканки, которая получается очень нежной и готовится без добавления муки. А опубликовали его на Instagram-странице "oh_vikka".

Как приготовить творожную запеканку

Ингредиенты:

  • творог — 700 г;
  • жирная сметана — 100 г;
  • сахар — 100 г;
  • ванильный сахар — 1 пак.;
  • кукурузный крахмал — 30 г;
  • яйца — 3 шт.;
  • несколько яблок
  • сахарная пудра

Способ приготовления:

  1. Все ингредиенты перебить блендером в однородную массу.
  2. Яблоки почистить, порезать ломтиками, выложить сверху теста.
  3. Запекать в предварительно разогретой до 180 градусов духовке около часа.
  4. Перед подачей присыпать сахарной пудрой.

А если вы любите творог, рекомендуем приготовить пышную творожную ватрушку по рецепту "Телеграфа". Выпечка удивит вас ароматом и потрясающим вкусом, возвращающим детство.

Теги:
#Сыр #Запеканка #Готовим дома