Запеканка получится нежной и воздушной: как ее приготовить без муки

Сделать такую творожную запеканку очень просто

Творог является базовым продуктом в холодильнике многих семей. Его можно есть как самостоятельное блюдо, готовить сырники или соленые намазки.

Сегодня мы хотим поделиться рецептом сырной запеканки, которая получается очень нежной и готовится без добавления муки. А опубликовали его на Instagram-странице "oh_vikka".

Как приготовить творожную запеканку

Ингредиенты:

творог — 700 г;

жирная сметана — 100 г;

сахар — 100 г;

ванильный сахар — 1 пак.;

кукурузный крахмал — 30 г;

яйца — 3 шт.;

несколько яблок

сахарная пудра

Способ приготовления:

Все ингредиенты перебить блендером в однородную массу. Яблоки почистить, порезать ломтиками, выложить сверху теста. Запекать в предварительно разогретой до 180 градусов духовке около часа. Перед подачей присыпать сахарной пудрой.

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