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Как выбрать свежую спаржу: поможет простой лайфхак

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
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Свежую спаржу от несвежей отличить легко (изображение создано с помощью ИИ) Новость обновлена 20 мая 2024, 11:26
Свежую спаржу от несвежей отличить легко (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Есть некоторые методы, которые помогут отличить свежую спаржу от несвежей.

Сезон спаржи уже начался, и этот отличный овощ появляется на прилавках магазинов. Но как не ошибиться с выбором и купить по-настоящему свежую и качественную спаржу?

Сегодня мы поделимся с вами простым лайфхаком, который поможет вам легко отличить свежую спаржу от несъедобных или перезрелых экземпляров.

Лайфхак:

Согните стебель спаржи пополам. Свежая спаржа будет гибкой и легко согнется, а перезрелая или несъедобная жесткой и может сломаться.

Вот еще несколько признаков свежей спаржи:

  • Цвет: Спаржа должна быть зеленого цвета, без пятен или пожелтения.
  • Верхушка: Верхушка спаржи ("колосок") должна быть плотно закрыта и не иметь признаков увядания.
  • Стебель: Стебель спаржи должен быть упругим, гибким и без трещин или морщин.
  • Запах: Свежая спаржа обладает приятным травянистым ароматом.

Как хранить спаржу:

  • Спаржу лучше готовить в день покупки.
  • Храните спаржу в холодильнике, завернув во влажную ткань.
  • Не мойте спаржу до приготовления.

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#Спаржа #Лайфхак #лайфхаки-Телеграф