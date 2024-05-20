Как выбрать свежую спаржу: поможет простой лайфхак

Есть некоторые методы, которые помогут отличить свежую спаржу от несвежей.

Сезон спаржи уже начался, и этот отличный овощ появляется на прилавках магазинов. Но как не ошибиться с выбором и купить по-настоящему свежую и качественную спаржу?

Сегодня мы поделимся с вами простым лайфхаком, который поможет вам легко отличить свежую спаржу от несъедобных или перезрелых экземпляров.

Лайфхак:

Согните стебель спаржи пополам. Свежая спаржа будет гибкой и легко согнется, а перезрелая или несъедобная жесткой и может сломаться.

Вот еще несколько признаков свежей спаржи:

Цвет: Спаржа должна быть зеленого цвета, без пятен или пожелтения.

Спаржа должна быть зеленого цвета, без пятен или пожелтения. Верхушка: Верхушка спаржи ("колосок") должна быть плотно закрыта и не иметь признаков увядания.

Верхушка спаржи ("колосок") должна быть плотно закрыта и не иметь признаков увядания. Стебель: Стебель спаржи должен быть упругим, гибким и без трещин или морщин.

Стебель спаржи должен быть упругим, гибким и без трещин или морщин. Запах: Свежая спаржа обладает приятным травянистым ароматом.

Как хранить спаржу:

Спаржу лучше готовить в день покупки.

Храните спаржу в холодильнике, завернув во влажную ткань.

Не мойте спаржу до приготовления.

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