Никто не догадается, что этот пудинг из черствой паски: выпечка растает во рту

Все точно попросят добавки

Традиционно к Пасхе кулинары выпекают большое количество пышных пасочек, которые быстро черствеют. Чтобы не пришлось ее выбрасывать, предлагаем приготовить вкусный хлебный пудинг.

Такая выпечка по рецепту Shuba будет просто таять во рту. Нежный кремовый десерт готовится быстро и легко, а получается вкусным и экономным. Попробуйте — и он понравится не только вам, но и всей семье.

Как приготовить хлебный пудинг из оставшейся паски

Ингредиенты на 4 порции:

молоко 2,5% — 550 мл;

масло сливочное 73% — 100 г;

желток куриного яйца — 8 шт.;

сахар — 140 г;

корица молотая — 5 г;

сливки 10% — 500 мл;

апельсин, цедра — 1 ст. л.;

паска — 700 г;

ванилин — 5 г;

куриные яйца — 1 шт.;

сахарная пудра — по вкусу;

мускатный орех молотый — 5 г.

Способ приготовления:

Паску нарезаем ломтиками. Размягченное сливочное масло разминаем вилкой с мускатным орехом, корицей и цедрой апельсина. Приготовленным ароматным маслом смазываем форму для выпечки и ломтики паски. Выкладываем их в подготовленную форму для выпечки. До однородного состояния взбиваем желтки с яйцом и сахаром. Смешиваем молоко со сливками, нагреваем, но не кипятим. Тонкой струйкой, постоянно помешивая, молочную смесь вливаем в яичную, после взбиваем венчиком или миксером. Полученный крем вливаем в форму с кусочками паски и оставляем на 20 минут, чтобы паска пропиталась кремом. Отправляем форму в разогретую до 180 градусов духовку на 40-45 минут.

Достаем готовый пудинг и даем остыть. Украшаем его сверху сахарной пудрой и подаем вместе с любимым напитком.