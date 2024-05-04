Пышная шарлотка из двух яблок: проще рецепта вы не найдете

Такая выпечка получится не хуже классической

Один из самых популярных десертов в мире — ароматная, пышная шарлотка. По легенде, этот десерт придумали в глубинке Британии в благодарность жене Георга III королеве Шарлотте. Другая версия гласит, что выпечку придумала сама королева.

Кто бы ни придумал этот десерт, он остается любимой многими выпечкой уже долгое время. Эти сочные, ароматные яблоки в нежном тесте вряд ли оставят равнодушными. И вот сегодня мы с Shuba поделимся самым простым рецептом этой выпечки — вам понадобится всего 4 ингредиента и немного времени.

Как приготовить шарлотку

Ингредиенты на 6 порций:

яйца куриные — 4 шт.;

яблоко — 2 шт.;

сахар — 1 ст.;

мука пшеничная — 1 ст.

Способ приготовления:

Яичные белки отделяем от желтков и взбиваем их вместе с сахаром в пышную пену. В полученную белковую смесь добавляем по одному желтку, постоянно помешивая. В приготовленную яичную смесь через сито просеиваем муку и все тщательно перемешиваем. Чистим и нарезаем маленькими кубиками яблоки, посыпаем их сахаром и по желанию корицей. Форму для выпечки застилаем пергаментом. Сверху выкладываем яблоки, на них выливаем тесто. Отправляем все в разогретую до 180 градусов духовку на 40-45 минут.

Если нет яблок для любимой шарлотки — приготовьте ее с бананами. Получится точно не хуже.