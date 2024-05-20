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Ателье не понадобится: как укоротить штаны в домашних условиях

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
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Длинные штаны можно подшить и без похода в ателье (изображение создано с помощью ИИ)
Длинные штаны можно подшить и без похода в ателье (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Если ваши штаны оказались слишком длинными, рекомендуем воспользоваться нашим лайфхаком по их укорочению.

Приобретая брюки в магазине, не всегда удается найти модель идеальной длины. Обычно они оказываются слишком длинными, и приходится обращаться к швеи.

Но если нет возможности воспользоваться услугами профессионала, укоротить штаны можно самостоятельно, причем без подрезки и шитья. Этот простой лайфхак поможет вам сэкономить время и деньги, а также подарит вашим штанам новую жизнь.

Что вам понадобится:

  • Брюки, которые нужно укоротить
  • Заколки
  • Утюг
  • Дополнительная ткань (по желанию)

Инструкция:

  1. Подготовьте штаны: Наденьте обувь, которую чаще всего будете носить с брюками, и определите желаемую длину. Подверните штанину к нужной длине, заправив лишнюю ткань под низ, оставив выходной нижний край брюк свободным.
  2. Зафиксируйте подворот шпильками: Снимите штаны, не расправляя подворот, и выверните нижнюю часть наизнанку. Прикрепите заколки к внутренней манжете штанов. Это закрепит подворот на месте, делая шпильки невидимыми снаружи.
  3. Прогладьте подворот: Прогладьте новый подворот утюгом на среднем огне, чтобы он стал ровным и выглядел цельным.

Дополнительные советы:

  • Чтобы подворотня лучше держалась, можно использовать специальную ленту для подворачивания штанов. Ее можно купить в магазинах швейных принадлежностей.
  • Если вы хотите сделать подворот полом или вывернутым, вы можете использовать дополнительную ткань. Для этого пришейте полоску ткани к нижнему краю брюк перед тем, как подвернуть их.
  • Этот метод подходит для любых брюк, независимо от их материала или стиля.

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#Штаны #Лайфхак #лайфхаки-Телеграф