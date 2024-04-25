Немного соли - и любимый с детства вафельный торт не узнать: необычный рецепт
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Оценят даже мама с бабушкой
Сколько бы разнообразных десертов мы не пробовали, все равно самым любимым остается вафельный торт. Ведь в детстве его готовили на каждый праздник — он бюджетный и очень просто готовится. Нужно только намазать вафельные коржи — и можно наслаждаться вкусом.
Традиционно такой тортик перемазывают сгущенкой. Однако сегодня "На пенсии" предлагает улучшить его вкус и добавить один секретный ингредиент — соль. Именно этот продукт поможет еще больше раскрыть вкус любимого десерта.
Как приготовить вафельный торт с солью
Ингредиенты:
- коржи вафельные – 10 шт.;
- сливочное масло – 100 г;
- вареная сгущенка – две банки по 370 г;
- соль мелкая – щепотка;
- орехи грецкие обжаренные – 100 г.
Способ приготовления:
- Масло комнатной температуры взбиваем миксером. Добавляем в массу вареную сгущенку и снова хорошенько взбиваем — так крем станет воздушным.
- Подготовленный крем делим на две части. В одну добавляем немного соли.
- По очереди один вафельный корж смазываем кремом без соли, второй– кремом с солью. Складываем коржи один на один, перемазываем также бока торта.
- Измельчаем грецкие орехи и украшаем десерт. Отправляем его на ночь в холодильник для пропитки.
А если остались коржи — приготовьте из них необычную мясную закуску. Такая вкуснятина разлетится за секунды.