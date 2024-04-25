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Немного соли - и любимый с детства вафельный торт не узнать: необычный рецепт

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Вафельный торт получится в сто раз вкуснее
Вафельный торт получится в сто раз вкуснее. Фото napensii.ua

Оценят даже мама с бабушкой

Сколько бы разнообразных десертов мы не пробовали, все равно самым любимым остается вафельный торт. Ведь в детстве его готовили на каждый праздник — он бюджетный и очень просто готовится. Нужно только намазать вафельные коржи — и можно наслаждаться вкусом.

Традиционно такой тортик перемазывают сгущенкой. Однако сегодня "На пенсии" предлагает улучшить его вкус и добавить один секретный ингредиент — соль. Именно этот продукт поможет еще больше раскрыть вкус любимого десерта.

Как приготовить вафельный торт с солью

Ингредиенты:

  • коржи вафельные – 10 шт.;
  • сливочное масло – 100 г;
  • вареная сгущенка – две банки по 370 г;
  • соль мелкая – щепотка;
  • орехи грецкие обжаренные – 100 г.

Способ приготовления:

  1. Масло комнатной температуры взбиваем миксером. Добавляем в массу вареную сгущенку и снова хорошенько взбиваем — так крем станет воздушным.
  2. Подготовленный крем делим на две части. В одну добавляем немного соли.
  3. По очереди один вафельный корж смазываем кремом без соли, второй– кремом с солью. Складываем коржи один на один, перемазываем также бока торта.
  4. Измельчаем грецкие орехи и украшаем десерт. Отправляем его на ночь в холодильник для пропитки.

А если остались коржи — приготовьте из них необычную мясную закуску. Такая вкуснятина разлетится за секунды.

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#Рецепт #Торт #Готовим дома