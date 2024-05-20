Так готовили наши бабушки: рецепт классического зеленого борща
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Весна в самом разгаре – поэтому предлагаем приготовить зеленый борщ.
Зеленый борщ – это не просто блюдо, а настоящая визитная карточка украинской кухни. Его насыщенный вкус и аромат знакомы с детства каждому украинцу.
Сегодня мы поделимся с вами рецептом классического зеленого борща, который станет украшением стола. Зеленый борщ – это не только вкусное, но и полезное блюдо, богатое витаминами и микроэлементами.
Ингредиенты:
- Для бульона:
- 2 л мясного бульона
- 200 г свинины на кости
- 1 луковица
- 1 морковь
- 1 корень сельдерея
- 1 лавровый лист
- 4 горошины черного перца
- Для зажарки:
- 2 ст. л. подсолнечного масла
- 2 луковицы
- 2 моркови
- 2 ст. л. муки
- 1 ст. л. томатной пасты
- Для борща:
- 500 г картофеля
- 400 г капусты
- 1 пучок зелени укропа
- 1 пучок зеленой петрушки
- 1 пучок зеленого лука
- 1 ст. л. лимонного сока
- Соль и перец по вкусу
Приготовление:
- Приготовление бульона: Мясо промыть и залить холодной водой. Добавить очищенный лук, морковь, корень сельдерея, лавровый лист и черный перец. Довести до кипения, снять пену и варить 1,5 часа.
- Приготовить поджарку: Лук мелко нарезать и обжарить на растительном масле до золотистого цвета. Добавить тертую морковь и продолжить жарить еще 5 минут. Добавить муку, перемешать и обжарить в течение 1 минуты. Добавить томатную пасту и снова перемешать.
- Добавить зажарку в бульон.
- Картофель очистить и нарезать кубиками.
- Капусту нашинковать.
- Добавить картофель и капусту в бульон и варить в течение 20 минут.
- Зелень мелко порезать.
- Добавить зелень, лимонный сок, соль и перец по вкусу к борщу.
- Дать борщу настояться в течение 10 минут.
Также можно приготовить украинский борщ с пьяной вишней. Также мы писали, чем можно испортить вкус зеленого борща.