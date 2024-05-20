Так готовили наши бабушки: рецепт классического зеленого борща

Весна в самом разгаре – поэтому предлагаем приготовить зеленый борщ.

Зеленый борщ – это не просто блюдо, а настоящая визитная карточка украинской кухни. Его насыщенный вкус и аромат знакомы с детства каждому украинцу.

Сегодня мы поделимся с вами рецептом классического зеленого борща, который станет украшением стола. Зеленый борщ – это не только вкусное, но и полезное блюдо, богатое витаминами и микроэлементами.

Ингредиенты:

Для бульона:

2 л мясного бульона

200 г свинины на кости

1 луковица

1 морковь

1 корень сельдерея

1 лавровый лист

4 горошины черного перца

Для зажарки:

2 ст. л. подсолнечного масла

2 луковицы

2 моркови

2 ст. л. муки

1 ст. л. томатной пасты

Для борща:

500 г картофеля

400 г капусты

1 пучок зелени укропа

1 пучок зеленой петрушки

1 пучок зеленого лука

1 ст. л. лимонного сока

Соль и перец по вкусу

Приготовление:

Приготовление бульона: Мясо промыть и залить холодной водой. Добавить очищенный лук, морковь, корень сельдерея, лавровый лист и черный перец. Довести до кипения, снять пену и варить 1,5 часа. Приготовить поджарку: Лук мелко нарезать и обжарить на растительном масле до золотистого цвета. Добавить тертую морковь и продолжить жарить еще 5 минут. Добавить муку, перемешать и обжарить в течение 1 минуты. Добавить томатную пасту и снова перемешать. Добавить зажарку в бульон. Картофель очистить и нарезать кубиками. Капусту нашинковать. Добавить картофель и капусту в бульон и варить в течение 20 минут. Зелень мелко порезать. Добавить зелень, лимонный сок, соль и перец по вкусу к борщу. Дать борщу настояться в течение 10 минут.

Также можно приготовить украинский борщ с пьяной вишней. Также мы писали, чем можно испортить вкус зеленого борща.