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Так готовили наши бабушки: рецепт классического зеленого борща

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
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Зеленый борщ станет украшением вашего стола (изображение создано с помощью ИИ)
Зеленый борщ станет украшением вашего стола (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Весна в самом разгаре – поэтому предлагаем приготовить зеленый борщ.

Зеленый борщ – это не просто блюдо, а настоящая визитная карточка украинской кухни. Его насыщенный вкус и аромат знакомы с детства каждому украинцу.

Сегодня мы поделимся с вами рецептом классического зеленого борща, который станет украшением стола. Зеленый борщ – это не только вкусное, но и полезное блюдо, богатое витаминами и микроэлементами.

Ингредиенты:

  • Для бульона:
  • 2 л мясного бульона
  • 200 г свинины на кости
  • 1 луковица
  • 1 морковь
  • 1 корень сельдерея
  • 1 лавровый лист
  • 4 горошины черного перца
  • Для зажарки:
  • 2 ст. л. подсолнечного масла
  • 2 луковицы
  • 2 моркови
  • 2 ст. л. муки
  • 1 ст. л. томатной пасты
  • Для борща:
  • 500 г картофеля
  • 400 г капусты
  • 1 пучок зелени укропа
  • 1 пучок зеленой петрушки
  • 1 пучок зеленого лука
  • 1 ст. л. лимонного сока
  • Соль и перец по вкусу

Приготовление:

  1. Приготовление бульона: Мясо промыть и залить холодной водой. Добавить очищенный лук, морковь, корень сельдерея, лавровый лист и черный перец. Довести до кипения, снять пену и варить 1,5 часа.
  2. Приготовить поджарку: Лук мелко нарезать и обжарить на растительном масле до золотистого цвета. Добавить тертую морковь и продолжить жарить еще 5 минут. Добавить муку, перемешать и обжарить в течение 1 минуты. Добавить томатную пасту и снова перемешать.
  3. Добавить зажарку в бульон.
  4. Картофель очистить и нарезать кубиками.
  5. Капусту нашинковать.
  6. Добавить картофель и капусту в бульон и варить в течение 20 минут.
  7. Зелень мелко порезать.
  8. Добавить зелень, лимонный сок, соль и перец по вкусу к борщу.
  9. Дать борщу настояться в течение 10 минут.

Также можно приготовить украинский борщ с пьяной вишней. Также мы писали, чем можно испортить вкус зеленого борща.

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#Рецепт #Зеленый борщ #еда-Телеграф