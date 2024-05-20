Голова закружится от удовольствия: рецепт блинов с клубникой и сливками
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Такие блины станут вашим любимым блюдом. Их с удовольствием съедят и дети, и взрослые.
Лето – пора не только жарких дней, но и ароматных ягод. Клубника – одна из самых распространенных и любимых летних ягод, прекрасно подходящая для приготовления разнообразных десертов.
Сегодня мы поделимся с вами рецептом невероятно аппетитных блинов, которые станут настоящим украшением вашего стола. Блинчики с клубникой и сливками – это не просто десерт, а настоящее наслаждение для ваших вкусовых рецепторов.
Ингредиенты:
- Для блинов:
- 250 мл молока
- 2 яйца
- 2 ст. л. сахара
- 2 ст. л. муки
- 1/2 ч. л. соли
- 2 ст. л. растительного масла
- Для начинки:
- 500 г клубники
- 200 мл сливок (10-20% жирности)
- 2 ст. л. сахарной пудры
- Мята (по желанию)
Приготовление:
- Приготовить тесто для блинов: Взбить яйца с сахаром в пышную массу. Добавить молоко, муку, соль и взбить до однородности. Влить масло и перемешать еще раз.
- Выпекать блины: Разогреть сковороду на среднем огне. Смазать сковороду растительным маслом. Влить половник теста и распределить его по всей поверхности сковороды. Выпекать блинчик в течение 1-2 минут с каждой стороны до золотистого цвета.
- Готовить начинку: Клубнику помыть, обсушить и разрезать пополам. Сливки взбить с сахарной пудрой до стойких пиков.
- Нафаршировать блины: На каждый блинчик выложить клубнику, полить сливками и завернуть конвертиком.
Украсить блины: При желании можно украсить блины свежими листочками мяты.
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