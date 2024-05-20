Голова закружится от удовольствия: рецепт блинов с клубникой и сливками

Такие блины станут вашим любимым блюдом. Их с удовольствием съедят и дети, и взрослые.

Лето – пора не только жарких дней, но и ароматных ягод. Клубника – одна из самых распространенных и любимых летних ягод, прекрасно подходящая для приготовления разнообразных десертов.

Сегодня мы поделимся с вами рецептом невероятно аппетитных блинов, которые станут настоящим украшением вашего стола. Блинчики с клубникой и сливками – это не просто десерт, а настоящее наслаждение для ваших вкусовых рецепторов.

Ингредиенты:

Для блинов:

250 мл молока

2 яйца

2 ст. л. сахара

2 ст. л. муки

1/2 ч. л. соли

2 ст. л. растительного масла

Для начинки:

500 г клубники

200 мл сливок (10-20% жирности)

2 ст. л. сахарной пудры

Мята (по желанию)

Приготовление:

Приготовить тесто для блинов: Взбить яйца с сахаром в пышную массу. Добавить молоко, муку, соль и взбить до однородности. Влить масло и перемешать еще раз. Выпекать блины: Разогреть сковороду на среднем огне. Смазать сковороду растительным маслом. Влить половник теста и распределить его по всей поверхности сковороды. Выпекать блинчик в течение 1-2 минут с каждой стороны до золотистого цвета. Готовить начинку: Клубнику помыть, обсушить и разрезать пополам. Сливки взбить с сахарной пудрой до стойких пиков. Нафаршировать блины: На каждый блинчик выложить клубнику, полить сливками и завернуть конвертиком.

Украсить блины: При желании можно украсить блины свежими листочками мяты.

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