Сливочные и сочные: рецепт куриных котлет, которые покорят с первого "кусь"
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Если вы хотите приготовить что-нибудь вкусное и простое – предлагаем рецепт сливочных куриных котлет.
Каждая хозяйка стремится готовить не только вкусные, но и полезные блюда своим близким. Куриные котлеты – это классика домашней кухни, которая всегда пользуется популярностью. Также, предлагаем рецепт котлет с нутом.
Сегодня мы поделимся с вами рецептом невероятно нежных и сочных куриных котлет, просто тающих во рту. Эти котлеты из куриного фарша станут настоящим украшением вашего стола.
Ингредиенты:
- 500 г куриного фарша
- 1 луковица
- 1 белок яйца
- 2 ст. л. сливок
- 1 ст. л. сливочного масла
- 1 ч. л. соли
- 0,5 ч. л. черного перца
- 1/2 пучка зеленые петрушки
- Панировочные сухари
Приготовление:
- Лук очистить, мелко порезать и обжарить на сливочном масле до золотистого цвета.
- Добавить лук в фарш, разбить туда же белок яйца, влить сливки, посолить, поперчить и хорошо перемешать.
- Зелень петрушки мелко нарезать и добавить в фарш.
- Из фарша сформировать котлеты.
- Обвалять котлеты в панировочных сухарях.
- Выложить котлеты на противень, застеленный пергаментной бумагой.
- Выпекать в разогретой до 180°C духовке в течение 20-25 минут.
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