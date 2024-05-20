Сливочные и сочные: рецепт куриных котлет, которые покорят с первого "кусь"

Если вы хотите приготовить что-нибудь вкусное и простое – предлагаем рецепт сливочных куриных котлет.

Каждая хозяйка стремится готовить не только вкусные, но и полезные блюда своим близким. Куриные котлеты – это классика домашней кухни, которая всегда пользуется популярностью. Также, предлагаем рецепт котлет с нутом.

Сегодня мы поделимся с вами рецептом невероятно нежных и сочных куриных котлет, просто тающих во рту. Эти котлеты из куриного фарша станут настоящим украшением вашего стола.

Ингредиенты:

500 г куриного фарша

1 луковица

1 белок яйца

2 ст. л. сливок

1 ст. л. сливочного масла

1 ч. л. соли

0,5 ч. л. черного перца

1/2 пучка зеленые петрушки

Панировочные сухари

Приготовление:

Лук очистить, мелко порезать и обжарить на сливочном масле до золотистого цвета. Добавить лук в фарш, разбить туда же белок яйца, влить сливки, посолить, поперчить и хорошо перемешать. Зелень петрушки мелко нарезать и добавить в фарш. Из фарша сформировать котлеты. Обвалять котлеты в панировочных сухарях. Выложить котлеты на противень, застеленный пергаментной бумагой. Выпекать в разогретой до 180°C духовке в течение 20-25 минут.

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