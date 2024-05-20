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Сливочные и сочные: рецепт куриных котлет, которые покорят с первого "кусь"

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
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Эти котлеты поразят своей нежностью (изображение создано с помощью ИИ)
Эти котлеты поразят своей нежностью (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Если вы хотите приготовить что-нибудь вкусное и простое – предлагаем рецепт сливочных куриных котлет.

Каждая хозяйка стремится готовить не только вкусные, но и полезные блюда своим близким. Куриные котлеты – это классика домашней кухни, которая всегда пользуется популярностью. Также, предлагаем рецепт котлет с нутом.

Сегодня мы поделимся с вами рецептом невероятно нежных и сочных куриных котлет, просто тающих во рту. Эти котлеты из куриного фарша станут настоящим украшением вашего стола.

Ингредиенты:

  • 500 г куриного фарша
  • 1 луковица
  • 1 белок яйца
  • 2 ст. л. сливок
  • 1 ст. л. сливочного масла
  • 1 ч. л. соли
  • 0,5 ч. л. черного перца
  • 1/2 пучка зеленые петрушки
  • Панировочные сухари

Приготовление:

  1. Лук очистить, мелко порезать и обжарить на сливочном масле до золотистого цвета.
  2. Добавить лук в фарш, разбить туда же белок яйца, влить сливки, посолить, поперчить и хорошо перемешать.
  3. Зелень петрушки мелко нарезать и добавить в фарш.
  4. Из фарша сформировать котлеты.
  5. Обвалять котлеты в панировочных сухарях.
  6. Выложить котлеты на противень, застеленный пергаментной бумагой.
  7. Выпекать в разогретой до 180°C духовке в течение 20-25 минут.

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