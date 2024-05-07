Баба Яга на самом деле не злая? Как в СССР осквернили украинских героев сказок

Герои начали олицетворять совсем другие черты

В Советском Союзе мастерски переписывали не только историю, но и детские сказки. Так герои, которые были украинскими, стали оскверненными и советскими или русскими.

О ярких примерах вмешательства СССР в фольклор рассказывает в интервью "Новому каналу" арт-дуэт Vony Razom. Так даже известная всем Баба Яга стала злой героиней благодаря советским сказкам.

На самом же деле Баба Яга — это дух воинов, дух лесных зверей. Она – настоящий проводник воинов на их пути к смелости, самоутверждению, борьбе. А в сказке "Ивасик Телесик" она изображена иначе и даже некоторые обряды были изменены, чтобы показать ее жестокой и злой. К примеру, сжигание Ивасика в печи это видоизмененный славянский обряд: огнем специально обдавали больных детей. Даже домик Бабы Яги, разворачивавшийся "ко мне передом, в лес задом", в украинских сказках олицетворял переход от подростка к взрослому мужчине.

Так в украинских сказках Баба Яга не была красавицей, но и не пугала своей внешностью. У нее, как говорят участники арт-дуэта, были яркие и специфические черты лица. Она была очень мудра и справедлива, а не злая, как ее показывали советские сказки.

"Вообще в славянской мифологии не было темной магии, а только светлая, работавшая на защиту и сохранение. Вспомните славянских богов: плодородия, воды, земли. Максимально пацифистические боги. Вот все эти Баба-Йожкины" я на тебя порчу напущу", это не свойственно украинцам. В наших сказках больше о гармонии с природой, окружающим миром, самим собой. Еще интересно: у украинских сказок социального характера нет однозначно плохих или однозначно хороших героев. И это существенно отличается от русских сказок", — отметили Vony Razom.

Никита Кожемяка в русской сказке не мог быть изображен чем-то большим за царя. Если обратить внимание, то большинство героев в русских сказках — глуповатые и недалекие. А вот у украинских наоборот, ведь народ выстраивал сложные связи и акцентировал, что можно достичь любых высот честным трудом.

Илья Муромец — сверхпопулярный сказочный герой, которого русские во времена СССР присвоили себе. Даже, несмотря на то, что его мощи находятся в Украине.

Прототипом украинского Котигорошка, символизирующего сильных мужчин, не боящихся проявлять нежность и заботу, стал "Мальчик с пальчик". Но даже там у него не было черт, которые в него закладывали фольклористы, ведь этот персонаж должен был олицетворять заботу, равенство в отношениях и уважение.

Ранее "Телеграф" писал, что СССР был известен своей тотальной кражей технологий и даже искусства. Так, например, советы воровали даже песни у Запада.