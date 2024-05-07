Какие 5 цветков нельзя сажать в саду: они "съедят" соседей

Великолепия и красоты в саду не дождетесь

Ухаживающий за садом садовник хочет, чтобы участок буянил цветом и благоуханием от цветков. Однако некоторые растения могут распространять болезни, или нуждаться в индивидуальном уходе, который не подходит большинству цветков.

Если сажать цветы только с целью, чтобы красиво цвели и не требовали много внимания, то есть вероятность, что среди них будут растения, которые нанесут вред всему саду. Какие цветы лучше не выбирать, рассказал Ukr.media.

Какие 5 растений следует избегать при посадке

Штамбовая козья ива . Грибковое заболевание проявляется ржавым налетом на листьях.

. Грибковое заболевание проявляется ржавым налетом на листьях. Мальва . Грибковое заболевание в виде ржавчины препятствует нормальному росту и цветению других растений, хотя не поражает их.

. Грибковое заболевание в виде ржавчины препятствует нормальному росту и цветению других растений, хотя не поражает их. Флоксы хотя и придают красоту участку, но нуждаются в индивидуальном уходе, поскольку склонны к распространению мучнистой росы. Осенью посыпьте кусты золой, чтобы предотвратить будущее заражение.

Можжевельник может распространять ржавчину на груше, яблоне и рябине на расстоянии до 100 метров. Однако если хочется иметь его в саду, то лучше подобрать для него место далеко от фруктов и ягод.

может распространять ржавчину на груше, яблоне и рябине на расстоянии до 100 метров. Однако если хочется иметь его в саду, то лучше подобрать для него место далеко от фруктов и ягод. Конский каштан. Садоводы не советуют высаживать конский каштан в средней полосе из-за склонности к грибковым заболеваниям, требующим регулярной обработки с ранней весны до цветения. Кроме того, из него падает очень много больных листьев.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как в саду самостоятельно вырастить сакуру.