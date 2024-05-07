Хитрый трюк, с которым котлеты не разлезутся и сохранят форму: что нужно сделать перед жаркой

Секреты идеальных котлет

Мы рассказывали, как без проблем подготовить капусту на голубцы. Теперь делимся секретами приготовления идеальных котлет.

Многим знакома проблема: во время жарки котлеты разваливаются, утрачивая форму и аппетитный вид. Не расстраивайтесь! Секрет успеха прост: правильный состав, аккуратная формовка, охлаждение и грамотная жарка. Рассказываем об этом вместе с Pixelinform.

Ингредиенты

Не игнорируйте соединительные ингредиенты. Добавьте в фарш яйцо, немного молока, хлебные крошки или муку. Это поможет котлетам держать форму. Выбирайте мясо с жирком (20-30%). Это сделает котлеты сочными и мягкими.

Формирование

Сформируйте котлеты одинаковой формы и размера. Так они будут готовиться умеренно. При формировании котлет плотно прижимайте фарш руками. Это поможет им лучше держать форму.

Охлаждение

Перед жаркой охладите котлеты в холодильнике в течение 30-60 минут. Это поможет им стать более плотными.

Жарение

Разогрейте сковороду на сильном огне. Так котлеты быстро схватятся сверху, образуя корочку, которая будет держать форму. Аккуратно переворачивайте котлеты лопаткой, чтобы не повредить их. Не кладите слишком много котлет на сковороду одновременно. Это приведет к снижению температуры и распаду котлет.

После жарки дайте котлетам немного отдохнуть под крышкой в течение 5-10 минут. Это поможет им стать более сочным. Соблюдая эти простые правила, вы сможете приготовить вкусные и сочные котлеты, которые точно останутся целыми. Также мы рассказывали, когда солить студень для лучшего результата.