Закуска, которую гости будут прятать по карманам: аппетитные рулетики, которые готовятся две минуты

Прекрасный рецепт закуски на праздничный стол

Мы рассказывали, как по-новому приготовить надоевшую "Шубу". Теперь делимся рецептом оригинальной закуски на праздничный стол, которую можно приготовить в считанные минуты.

Это блюдо – настоящая находка для тех, кто ищет быструю, простую и одновременно изысканную закуску. Огуречные рулетики с крабовыми палочками – это не только невероятно вкусно, но красиво и полезно. Рецептом поделились на портале "Советница".

Ингредиенты:

3 длинных огурца

200 г крабовых палочек

140 г сливочного сыра

укроп (или другая зелень по вашему вкусу)

Способ приготовления:

С помощью широкой овощечистки или острого ножа нарежьте огурцы на длинные тонкие полоски. Промокните огурцы салфеткой и беритесь за приготовление начинки Мелко нашинкуйте крабовые палочки. Порубите зелень укропа (или другой зелени по вашему вкусу). В миске смешайте сливочный сыр, измельченные крабовые палочки и зелень. По желанию добавьте немного соли. На край каждой полоски огурца выложите немного начинки. Аккуратно сверните огурец рулетиком.

Подавайте рулетики на тарелке, украсив свежайшей зеленью. Также мы делились отличным рецептом пирога с яблоками.