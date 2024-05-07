Закуска, которую гости будут прятать по карманам: аппетитные рулетики, которые готовятся две минуты
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Прекрасный рецепт закуски на праздничный стол
Мы рассказывали, как по-новому приготовить надоевшую "Шубу". Теперь делимся рецептом оригинальной закуски на праздничный стол, которую можно приготовить в считанные минуты.
Это блюдо – настоящая находка для тех, кто ищет быструю, простую и одновременно изысканную закуску. Огуречные рулетики с крабовыми палочками – это не только невероятно вкусно, но красиво и полезно. Рецептом поделились на портале "Советница".
Ингредиенты:
- 3 длинных огурца
- 200 г крабовых палочек
- 140 г сливочного сыра
- укроп (или другая зелень по вашему вкусу)
Способ приготовления:
- С помощью широкой овощечистки или острого ножа нарежьте огурцы на длинные тонкие полоски. Промокните огурцы салфеткой и беритесь за приготовление начинки
- Мелко нашинкуйте крабовые палочки. Порубите зелень укропа (или другой зелени по вашему вкусу).
- В миске смешайте сливочный сыр, измельченные крабовые палочки и зелень. По желанию добавьте немного соли.
- На край каждой полоски огурца выложите немного начинки. Аккуратно сверните огурец рулетиком.
Подавайте рулетики на тарелке, украсив свежайшей зеленью. Также мы делились отличным рецептом пирога с яблоками.