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Пол будет блестеть, а в доме будет приятно пахнуть: какую специю добавить в воду для мытья полов

Автор
Мария Швец Мария Швец
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Эти секреты вам пригодятся
Эти секреты вам пригодятся. Фото ukr.media

Пол будет блестеть и пахнуть

Некоторые используют для мытья полов профессиональные химические средства. Другие предпочитают народные методы, такие как добавление к воде соды или уксуса.

Сегодня мы хотим поделиться еще одним лайфхаком, с помощью которого пол будет сиять, а в доме будет пахнуть выпечкой. Все, что нужно сделать, добавить корицу к воде, которой планируете мыть пол, информирует "Ukr.Media".

Как помыть пол с корицей

К ведру с теплой водой и мягким моющим средством для пола нужно добавить половину чайной ложки корицы и тщательно перемешать раствор. Получившуюся смесь следует использовать для протирания пола шваброй. Вы мгновенно заметите результат и сразу почувствуете разницу.

Кроме этого, корица прекрасно справляется с отпугиванием нежелательных гостей, таких как муравьи. Итак, если вы живете в частном доме или на первом этаже, мытье полов с корицей точно будет вашим спасением.

Стоит отметить, что из корицы можно создать освежитель воздуха. Для этого необходимо добавить две столовых ложки молотой корицы в бутылку с распылителем и налить стакан теплой воды. После этого распылить это средство по комнате, перед использованием стряхнув флакон.

Раньше мы писали, как помыть пол, чтобы он сиял чистотой. Эти секреты облегчат вам жизнь.

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#Мытье #Лайфхак #Підлога