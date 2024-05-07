Ваш первопредок был искусным и смелым воином, если у вас такая фамилия (список)
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Известно более 15 таких родовых имен
Исследование собственного рода является характерным признаком украинцев, которые уважают своих предков и хотят о них узнать больше. Ранее мы сообщали, какие распространенные фамилии имеют еврейское происхождение, а теперь расскажем, какие прозвища в древности давали искусным воинам.
Список составил языковед Юлиан Редько. Эти родовые имена есть в научной книге "Современные украинские фамилии".
Какие украинские фамилии давали искусным воинам
Некоторые родовые имена имеют казачье происхождение. Казачество занимает важное значение в истории Украины.
Присоединяясь к воинам, мужчины получали новые прозвища. Они стали основой для многих родовых имен.
Такие фамилии указывают на то, что ваши предки были связаны с казачеством:
- Тетеря;
- Гардовый;
- Крамар;
- Стороженко;
- Джура;
- Сотник;
- Куринный;
- Отаманенко;
- Компаниец;
- Соломаха;
- Мельниченко;
- Дегтяр;
- Хорунжий;
- Чотар;
- Сердюк;
- Наливайко.
Ранее "Телеграф" сообщал, какие современные фамилии имеют неразгаданное происхождение. В списке самые загадочные родовые имена даже для опытных языковедов.
Также вам может быть интересно, какие фамилии давали богачам. Если носите такое, то можете быть уверены, что ваши предки ни в чем не нуждались и отличались высоким материальным положением.