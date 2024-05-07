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Ваш первопредок был искусным и смелым воином, если у вас такая фамилия (список)

Автор
Анастасия Рыбенко Анастасия Рыбенко
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Все остальные восхищались храбростью вашего первопредка
Все остальные восхищались храбростью вашего первопредка. Фото pinterest.com

Известно более 15 таких родовых имен

Исследование собственного рода является характерным признаком украинцев, которые уважают своих предков и хотят о них узнать больше. Ранее мы сообщали, какие распространенные фамилии имеют еврейское происхождение, а теперь расскажем, какие прозвища в древности давали искусным воинам.

Список составил языковед Юлиан Редько. Эти родовые имена есть в научной книге "Современные украинские фамилии".

Какие украинские фамилии давали искусным воинам

Некоторые родовые имена имеют казачье происхождение. Казачество занимает важное значение в истории Украины.

Присоединяясь к воинам, мужчины получали новые прозвища. Они стали основой для многих родовых имен.

Такие фамилии указывают на то, что ваши предки были связаны с казачеством:

  • Тетеря;
  • Гардовый;
  • Крамар;
  • Стороженко;
  • Джура;
  • Сотник;
  • Куринный;
  • Отаманенко;
  • Компаниец;
  • Соломаха;
  • Мельниченко;
  • Дегтяр;
  • Хорунжий;
  • Чотар;
  • Сердюк;
  • Наливайко.

Ранее "Телеграф" сообщал, какие современные фамилии имеют неразгаданное происхождение. В списке самые загадочные родовые имена даже для опытных языковедов.

Также вам может быть интересно, какие фамилии давали богачам. Если носите такое, то можете быть уверены, что ваши предки ни в чем не нуждались и отличались высоким материальным положением.

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