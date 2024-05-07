Ваш первопредок был искусным и смелым воином, если у вас такая фамилия (список)

Известно более 15 таких родовых имен

Исследование собственного рода является характерным признаком украинцев, которые уважают своих предков и хотят о них узнать больше. Ранее мы сообщали, какие распространенные фамилии имеют еврейское происхождение, а теперь расскажем, какие прозвища в древности давали искусным воинам.

Список составил языковед Юлиан Редько. Эти родовые имена есть в научной книге "Современные украинские фамилии".

Какие украинские фамилии давали искусным воинам

Некоторые родовые имена имеют казачье происхождение. Казачество занимает важное значение в истории Украины.

Присоединяясь к воинам, мужчины получали новые прозвища. Они стали основой для многих родовых имен.

Такие фамилии указывают на то, что ваши предки были связаны с казачеством:

Тетеря;

Гардовый;

Крамар;

Стороженко;

Джура;

Сотник;

Куринный;

Отаманенко;

Компаниец;

Соломаха;

Мельниченко;

Дегтяр;

Хорунжий;

Чотар;

Сердюк;

Наливайко.

Ранее "Телеграф" сообщал, какие современные фамилии имеют неразгаданное происхождение. В списке самые загадочные родовые имена даже для опытных языковедов.

Также вам может быть интересно, какие фамилии давали богачам. Если носите такое, то можете быть уверены, что ваши предки ни в чем не нуждались и отличались высоким материальным положением.