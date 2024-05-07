Сметут за вечер: рецепт рогаликов с повидлом

Эти рогалики очень просто и быстро делаются.

Рогалики с повидлом это не просто вкусная выпечка, но и настоящая классика украинской кухни. Их ароматная хрупкость и сладкое наполнение завоюют сердца взрослых и детей.

Сегодня я поделюсь с вами тремя простыми и доступными рецептами рогаликов с повидлом, которые вы сможете приготовить на собственной кухне.

Рогалики из дрожжевого теста: Классика на все времена

Ингредиенты:

500 г муки

250 мл теплого молока

100 г сливочного масла

2 ст. л. сахара

1 ч. л. соли

1 пакетик сухих дрожжей

1 яйцо

Повидло по вкусу

Приготовление:

В миске смешайте муку, сахар, соль и сухие дрожжи. Растопите сливочное масло и добавьте его в теплое молоко. Влейте молочно-масляную смесь в сухие ингредиенты и замесите тесто. Месите тесто в течение 10-15 минут, пока оно не станет гладким и эластичным. Накройте тесто полотенцем и оставьте в теплом месте на 1 час, чтобы оно поднялось. Когда тесто увеличится вдвое, обомните его и раскатайте в пласт толщиной 1 см. Разрежьте пласт теста на треугольники. На широкий край каждого треугольника выложите немного повидла. Сверните треугольники рогаликами. Смажьте рогалики взбитым яйцом. Выпекайте рогалики в разогретой до 180°C духовке в течение 20-25 минут до золотистого цвета.

Рогалики подаем с ароматным кофе. Также мы писали, как сделать вафельный торт.