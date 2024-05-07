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Сметут за вечер: рецепт рогаликов с повидлом

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
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Рогалики станут отличным дополнением к чаю (изображение создано с помощью ИИ)
Рогалики станут отличным дополнением к чаю (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Эти рогалики очень просто и быстро делаются.

Рогалики с повидлом это не просто вкусная выпечка, но и настоящая классика украинской кухни. Их ароматная хрупкость и сладкое наполнение завоюют сердца взрослых и детей.

Сегодня я поделюсь с вами тремя простыми и доступными рецептами рогаликов с повидлом, которые вы сможете приготовить на собственной кухне.

Рогалики из дрожжевого теста: Классика на все времена

Ингредиенты:

  • 500 г муки
  • 250 мл теплого молока
  • 100 г сливочного масла
  • 2 ст. л. сахара
  • 1 ч. л. соли
  • 1 пакетик сухих дрожжей
  • 1 яйцо
  • Повидло по вкусу

Приготовление:

  1. В миске смешайте муку, сахар, соль и сухие дрожжи.
  2. Растопите сливочное масло и добавьте его в теплое молоко.
  3. Влейте молочно-масляную смесь в сухие ингредиенты и замесите тесто.
  4. Месите тесто в течение 10-15 минут, пока оно не станет гладким и эластичным.
  5. Накройте тесто полотенцем и оставьте в теплом месте на 1 час, чтобы оно поднялось.
  6. Когда тесто увеличится вдвое, обомните его и раскатайте в пласт толщиной 1 см.
  7. Разрежьте пласт теста на треугольники.
  8. На широкий край каждого треугольника выложите немного повидла.
  9. Сверните треугольники рогаликами.
  10. Смажьте рогалики взбитым яйцом.
  11. Выпекайте рогалики в разогретой до 180°C духовке в течение 20-25 минут до золотистого цвета.

Рогалики подаем с ароматным кофе. Также мы писали, как сделать вафельный торт.

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