Сметут за вечер: рецепт рогаликов с повидлом
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Эти рогалики очень просто и быстро делаются.
Рогалики с повидлом это не просто вкусная выпечка, но и настоящая классика украинской кухни. Их ароматная хрупкость и сладкое наполнение завоюют сердца взрослых и детей.
Сегодня я поделюсь с вами тремя простыми и доступными рецептами рогаликов с повидлом, которые вы сможете приготовить на собственной кухне.
Рогалики из дрожжевого теста: Классика на все времена
Ингредиенты:
- 500 г муки
- 250 мл теплого молока
- 100 г сливочного масла
- 2 ст. л. сахара
- 1 ч. л. соли
- 1 пакетик сухих дрожжей
- 1 яйцо
- Повидло по вкусу
Приготовление:
- В миске смешайте муку, сахар, соль и сухие дрожжи.
- Растопите сливочное масло и добавьте его в теплое молоко.
- Влейте молочно-масляную смесь в сухие ингредиенты и замесите тесто.
- Месите тесто в течение 10-15 минут, пока оно не станет гладким и эластичным.
- Накройте тесто полотенцем и оставьте в теплом месте на 1 час, чтобы оно поднялось.
- Когда тесто увеличится вдвое, обомните его и раскатайте в пласт толщиной 1 см.
- Разрежьте пласт теста на треугольники.
- На широкий край каждого треугольника выложите немного повидла.
- Сверните треугольники рогаликами.
- Смажьте рогалики взбитым яйцом.
- Выпекайте рогалики в разогретой до 180°C духовке в течение 20-25 минут до золотистого цвета.
Рогалики подаем с ароматным кофе. Также мы писали, как сделать вафельный торт.