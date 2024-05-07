Гости будут облизывать тарелки: рецепт фаршированных грибов

Это блюдо съедят первым.

Фаршированные грибы – это не только вкусное и ароматное блюдо, но и настоящая кулинарная классика. Их можно приготовить на любой вкус, используя различные начинки и специи.

Сегодня я поделюсь с вами тремя простыми и доступными рецептами фаршированных грибов в духовке, которые вы сможете легко приготовить на собственной кухне.

Грибы, фаршированные гречкой и овощами: Сытное и полезное блюдо

Ингредиенты:

500 г грибов (шампиньоны, белые грибы)

1 стакан гречихи

1 луковица

1 морковь

1 сладкий перец

2 ст. л. растительного масла

Соль и перец по вкусу

Зелень по желанию

Приготовление:

Промойте гречку и отварите до готовности. Лук, морковь и перец нарежьте мелко и обжарьте на растительном масле до мягкости. Смешайте отварную гречку, обжаренные овощи, соль и перец. Грибы удалите ножки и аккуратно выберите мякоть. Наполните грибы гречнево-овощной смесью. Выложите фаршированные грибы на противень, застеленный пергаментной бумагой. Выпекайте грибы в разогретой до 180°C духовке в течение 20-25 минут до золотистого цвета. Перед подачей посыпьте грибы зеленью.

Подавать такие фаршированные шампиньоны можно с картофельным пюре. Также предлагаем рецепт праздничного салата.