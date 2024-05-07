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Гости будут облизывать тарелки: рецепт фаршированных грибов

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
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Фаршированные грибы станут украшением вашего стола (изображение создано с помощью ИИ)
Фаршированные грибы станут украшением вашего стола (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Это блюдо съедят первым.

Фаршированные грибы – это не только вкусное и ароматное блюдо, но и настоящая кулинарная классика. Их можно приготовить на любой вкус, используя различные начинки и специи.

Сегодня я поделюсь с вами тремя простыми и доступными рецептами фаршированных грибов в духовке, которые вы сможете легко приготовить на собственной кухне.

Грибы, фаршированные гречкой и овощами: Сытное и полезное блюдо

Ингредиенты:

  • 500 г грибов (шампиньоны, белые грибы)
  • 1 стакан гречихи
  • 1 луковица
  • 1 морковь
  • 1 сладкий перец
  • 2 ст. л. растительного масла
  • Соль и перец по вкусу
  • Зелень по желанию

Приготовление:

  1. Промойте гречку и отварите до готовности.
  2. Лук, морковь и перец нарежьте мелко и обжарьте на растительном масле до мягкости.
  3. Смешайте отварную гречку, обжаренные овощи, соль и перец.
  4. Грибы удалите ножки и аккуратно выберите мякоть.
  5. Наполните грибы гречнево-овощной смесью.
  6. Выложите фаршированные грибы на противень, застеленный пергаментной бумагой.
  7. Выпекайте грибы в разогретой до 180°C духовке в течение 20-25 минут до золотистого цвета.
  8. Перед подачей посыпьте грибы зеленью.

Подавать такие фаршированные шампиньоны можно с картофельным пюре. Также предлагаем рецепт праздничного салата.

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#Рецепт #еда-Телеграф