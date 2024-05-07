Гости будут облизывать тарелки: рецепт фаршированных грибов
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Это блюдо съедят первым.
Фаршированные грибы – это не только вкусное и ароматное блюдо, но и настоящая кулинарная классика. Их можно приготовить на любой вкус, используя различные начинки и специи.
Сегодня я поделюсь с вами тремя простыми и доступными рецептами фаршированных грибов в духовке, которые вы сможете легко приготовить на собственной кухне.
Грибы, фаршированные гречкой и овощами: Сытное и полезное блюдо
Ингредиенты:
- 500 г грибов (шампиньоны, белые грибы)
- 1 стакан гречихи
- 1 луковица
- 1 морковь
- 1 сладкий перец
- 2 ст. л. растительного масла
- Соль и перец по вкусу
- Зелень по желанию
Приготовление:
- Промойте гречку и отварите до готовности.
- Лук, морковь и перец нарежьте мелко и обжарьте на растительном масле до мягкости.
- Смешайте отварную гречку, обжаренные овощи, соль и перец.
- Грибы удалите ножки и аккуратно выберите мякоть.
- Наполните грибы гречнево-овощной смесью.
- Выложите фаршированные грибы на противень, застеленный пергаментной бумагой.
- Выпекайте грибы в разогретой до 180°C духовке в течение 20-25 минут до золотистого цвета.
- Перед подачей посыпьте грибы зеленью.
Подавать такие фаршированные шампиньоны можно с картофельным пюре. Также предлагаем рецепт праздничного салата.