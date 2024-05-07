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Тает во рту: рецепт курицы, маринованной в кефире

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
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Маринад из кефира делает куриное мясо очень нежным (изображение создано с помощью ИИ).
Маринад из кефира делает куриное мясо очень нежным (изображение создано с помощью ИИ).. Фото Телеграф

Если вы не хотите тратить много времени на приготовление пищи — предлагаем вам рецепт курицы, маринованной в кефире.

Курица маринованная в кефире – это не просто вкусное, но и очень простое в приготовлении блюдо. Кефир делает мясо мягким, сочным и нежным, а разнообразные маринады придают ему неповторимый аромат. Также, предлагаем рецепт сациви.

Сегодня я поделюсь с вами простым и доступным рецептом курицы маринованной в кефире, которые вы сможете легко приготовить на собственной кухне.

Курица маринованная в кефире с чесноком и травами: классический рецепт

Ингредиенты:

  • 1 целая курица (1,5-2 кг)
  • 500 мл кефира
  • 3 зубчика чеснока
  • 1 пучок петрушки
  • 1 пучок укропа
  • 1 ч. л. соли
  • 0,5 ч. л. черного молотого перца

Приготовление:

  1. Курицу хорошо помойте и обсушите бумажными полотенцами.
  2. Чеснок измельчите, зелень мелко нашинкуйте.
  3. В миске смешайте кефир, чеснок, зелень, соль и перец.
  4. Окуньте курицу в маринад, чтобы она полностью была покрыта.
  5. Накройте миску пищевой пленкой и оставьте курицу мариноваться в холодильнике на 2-3 часа, а лучше на ночь.
  6. Запекайте курицу в разогретой до 180°C духовке в течение 1-1,5 часов до золотистого цвета.
  7. Изредка поливайте курицу маринадом во время запекания.

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