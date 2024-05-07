Тает во рту: рецепт курицы, маринованной в кефире
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Если вы не хотите тратить много времени на приготовление пищи — предлагаем вам рецепт курицы, маринованной в кефире.
Курица маринованная в кефире – это не просто вкусное, но и очень простое в приготовлении блюдо. Кефир делает мясо мягким, сочным и нежным, а разнообразные маринады придают ему неповторимый аромат. Также, предлагаем рецепт сациви.
Сегодня я поделюсь с вами простым и доступным рецептом курицы маринованной в кефире, которые вы сможете легко приготовить на собственной кухне.
Курица маринованная в кефире с чесноком и травами: классический рецепт
Ингредиенты:
- 1 целая курица (1,5-2 кг)
- 500 мл кефира
- 3 зубчика чеснока
- 1 пучок петрушки
- 1 пучок укропа
- 1 ч. л. соли
- 0,5 ч. л. черного молотого перца
Приготовление:
- Курицу хорошо помойте и обсушите бумажными полотенцами.
- Чеснок измельчите, зелень мелко нашинкуйте.
- В миске смешайте кефир, чеснок, зелень, соль и перец.
- Окуньте курицу в маринад, чтобы она полностью была покрыта.
- Накройте миску пищевой пленкой и оставьте курицу мариноваться в холодильнике на 2-3 часа, а лучше на ночь.
- Запекайте курицу в разогретой до 180°C духовке в течение 1-1,5 часов до золотистого цвета.
- Изредка поливайте курицу маринадом во время запекания.
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