Холодец, как слеза: уникальный "ночной" рецепт, с которым блюдо получается роскошным

Делайте так — и блюдо будет прозрачным

Мы рассказывали, как быстро подготовить капустные листья на голубке. Еще одно популярное украинское праздничное блюдо — холодец. Рассказываем, как приготовить его особенно вкусно.

Приготовить его совсем не сложно, особенно если знать секреты прозрачного бульона и вкуса. Рецептом поделились на портале "Хозяйка". Можно залить вечером и уже утром подавать.

Ингредиенты:

1 петушок

1 ножка свиньи

1 рулька (или другие части мяса по вашему желанию)

6 л воды

5 луковиц

2 моркови

3-4 лавровых листа

10-15 горошин черного перца

2 ст. л. соли

чеснок по вкусу

Способ приготовления:

Тщательно промойте мясо холодной водой. Положите мясо в кастрюлю, залейте водой и доведите до кипения. Варите в течение 10 минут, снимая образующуюся пену. Слейте первый бульон. Залейте мясо чистой водой, доведите до кипения и снова снимите пену. Добавьте очищенный лук, морковь, лавровые листья, соль и перец горошком. Убавьте огонь, накройте крышкой и варите в течение 6 часов. Достаньте из бульона мясо и овощи. Охладите их. Продавите чеснок через пресс, смешайте с 2 ст. л. соли и оставьте на 10-15 минут, чтобы он пропитался. Процедить бульон через сито или марлю, чтобы удалить все мелкие частицы. Отделите мясо от костей и хрящей, разрежьте на мелкие кусочки. Разложите мясо по тарелкам. Осторожно снимите с поверхности бульона лишний жир с помощью бумажных полотенец. Залейте мясо в тарелках процеженным бульоном. Для праздничного вида украсьте студень ломтиками вареной моркови.

Оставьте холодец в холодильнике до полного застывания. Через 5-7 часов его можно будет пробовать. Также мы делились рецептом интересной вариации старого салата "Шуба".