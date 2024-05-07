Холодец, как слеза: уникальный "ночной" рецепт, с которым блюдо получается роскошным
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Делайте так — и блюдо будет прозрачным
Мы рассказывали, как быстро подготовить капустные листья на голубке. Еще одно популярное украинское праздничное блюдо — холодец. Рассказываем, как приготовить его особенно вкусно.
Приготовить его совсем не сложно, особенно если знать секреты прозрачного бульона и вкуса. Рецептом поделились на портале "Хозяйка". Можно залить вечером и уже утром подавать.
Ингредиенты:
- 1 петушок
- 1 ножка свиньи
- 1 рулька (или другие части мяса по вашему желанию)
- 6 л воды
- 5 луковиц
- 2 моркови
- 3-4 лавровых листа
- 10-15 горошин черного перца
- 2 ст. л. соли
- чеснок по вкусу
Способ приготовления:
- Тщательно промойте мясо холодной водой. Положите мясо в кастрюлю, залейте водой и доведите до кипения. Варите в течение 10 минут, снимая образующуюся пену. Слейте первый бульон.
- Залейте мясо чистой водой, доведите до кипения и снова снимите пену. Добавьте очищенный лук, морковь, лавровые листья, соль и перец горошком.
- Убавьте огонь, накройте крышкой и варите в течение 6 часов. Достаньте из бульона мясо и овощи. Охладите их.
- Продавите чеснок через пресс, смешайте с 2 ст. л. соли и оставьте на 10-15 минут, чтобы он пропитался. Процедить бульон через сито или марлю, чтобы удалить все мелкие частицы.
- Отделите мясо от костей и хрящей, разрежьте на мелкие кусочки. Разложите мясо по тарелкам. Осторожно снимите с поверхности бульона лишний жир с помощью бумажных полотенец.
- Залейте мясо в тарелках процеженным бульоном. Для праздничного вида украсьте студень ломтиками вареной моркови.
Оставьте холодец в холодильнике до полного застывания. Через 5-7 часов его можно будет пробовать. Также мы делились рецептом интересной вариации старого салата "Шуба".